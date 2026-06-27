Украина и Российская Федерация обменялись большими списками пропавших без вести военнослужащих.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец по итогам встречи с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой.

Украина и РФ обменялись списками пропавших без вести

По словам Лубинца, есть конкретные договоренности о том, чтобы продлить взаимные посещения военнопленных и верификацию украинских граждан в российском плену.

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– Мы с российской уполномоченной обменялись большими списками военнослужащих обеих сторон пропавших без вести при особых обстоятельствах для верификации их пребывания в плену, – заявил Лубинец.

Как отметил омбудсмен, они обменялись запросами на получение копий документов в рамках гражданско-правовых отношений.

Как утверждает Лубинец, отдельно они договорились продолжать эту работу и дальше. По его мнению, самое главное – это результат, который поможет украинским военнопленным, пропавшим без вести и их родным.

27 июня Украина вернула еще семь гражданских, которых Россия годами незаконно удерживала в плену.

Кроме того, 26 июня Украина и Россия провели обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 160 граждан в рамках третьего этапа в формате 1000 на 1000.

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