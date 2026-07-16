В Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими.

Україна повернула тіла загиблих військових

У КШППВ розповіли, що слідчі правоохоронних органів разом з представниками експертних установ здійснять всі необхідні дії для ідентифікації репатрійованих загиблих.

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Репатріаційні заходи реалізували за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

– Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів, – йдеться у повідомленні.

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