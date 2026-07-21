В настоящее время в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время существуют определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации при определенных условиях.

Сколько рассматривают заявление на отсрочку и могут ли мобилизовать в этот период, читайте в нашем материале.

Как долго рассматривают заявление на отсрочку

Законодательство устанавливает четкие сроки рассмотрения заявления на отсрочку. Заявление на отсрочку от мобилизации рассматривается не более недели, но есть определенные исключения.

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Как долго могут рассматривать заявление на отсрочку:

комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 7 календарных дней,

в некоторых случаях этот срок может быть продлен до 15 календарных дней.

В соответствии с пунктом 58 постановления №560, поданное заявление на отсрочку должно быть зарегистрировано в день его подачи. Это дает официальное подтверждение, что заявление поступило в соответствующий орган.

Сколько дней делается отсрочка и могут ли мобилизовать в этот период

В соответствии с пунктом 60 Постановления Кабинета Министров Украины №560, военнообязанный, который подал заявление на отсрочку от мобилизации, не может быть призван на военную службу до того момента, пока комиссия не примет решение по этому заявлению.

Это означает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права мобилизовать такого военнообязанного, пока его заявление официально рассматривается. Если решение комиссии будет положительным, отсрочка будет действовать и мобилизация также будет запрещена в этот период.

Если военнообязанный подает через ЦНАП заявление для оформления или переоформления отсрочки от мобилизации, администратор после принятия документов выдает описание с их полным перечнем.

Именно этот документ подтверждает, что заявление зарегистрировано, а его рассмотрение уже началось. В Минобороны советуют хранить описание не только в бумажном виде, но и сделать фото или электронную копию на телефоне.

Если же описания принятых документов отсутствует, подтвердить, что заявление на отсрочку уже находится на рассмотрении, будет гораздо сложнее. Именно поэтому такой документ всегда нужно иметь при себе вместе с военно-учетным документом или его электронной версией.

Переоформить основания для отсрочки можно без риска остаться без нее при рассмотрении документов

По информации Министерства обороны, теперь военнообязанные могут изменить основание для отсрочки без риска временно потерять его на период рассмотрения документов. Такое решение приняло правительство.

Например, если человек раньше имел отсрочку через обучение, но впоследствии получил право на него по другой причине, в частности из-за рождения третьего ребенка или необходимости ухода за близким родственником, то действующая отсрочка продолжит действовать, пока будут рассматривать новое заявление.

Если подтвердят новое основание, предварительную отсрочку автоматически заменят. Если же в ее оформлении откажут, предварительная отсрочка будет действовать до истечения установленного срока.

В Минобороны объяснили, что заявление на переоформление можно подать через ЦНАП. Обычно она рассматривается в течение семи рабочих дней, а если требуется дополнительная проверка документов, срок возрастет до 15 рабочих дней.

При рассмотрении заявителя не будут направляться на военно-врачебную комиссию, а после положительного решения информацию внесут в государственный реестр в течение одного календарного дня.

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