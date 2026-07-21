Наразі в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас існують певні категорії громадян, які мають право на отримання відстрочки від мобілізації за певних умов.

Скільки розглядають заяву на відстрочку та чи можуть мобілізувати у цей період, читайте в нашому матеріалі.

Як довго розглядають заяву на відстрочку

Законодавство встановлює чіткі терміни розгляду заяви на відстрочку. Заява на відстрочку від мобілізації розглядається не більше тижня, але є певні винятки.

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Як довго можуть розглядати заяву на відстрочку:

комісія зобов’язана розглянути заяву протягом 7 календарних днів,

у деяких випадках цей термін може бути продовжений до 15 календарних днів.

Відповідно до пункту 58 постанови №560, подана заява на відстрочку має бути зареєстрована у день її подання. Це дає офіційне підтвердження, що заява надійшла до відповідного органу.

Скільки днів робиться відстрочка та чи можуть мобілізувати у цей період

Відповідно до пункту 60 Постанови Кабінету Міністрів України №560, військовозобов’язаний, який подав заяву на відстрочку від мобілізації, не може бути призваний на військову службу до того моменту, поки комісія не ухвалить рішення щодо цієї заяви.

Це означає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають права мобілізувати такого військовозобов’язаного, доки його заява офіційно розглядається. Якщо рішення комісії буде позитивним, відстрочка діятиме і мобілізація також буде заборонена на цей період.

Якщо військовозобов’язаний подає через ЦНАП заяву на оформлення або переоформлення відстрочки від мобілізації, адміністратор після прийняття документів видає опис із їхнім повним переліком.

Саме цей документ підтверджує, що заяву зареєстровано, а її розгляд уже розпочався. У Міноборони радять зберігати опис не лише в паперовому вигляді, а й зробити його фото або електронну копію на телефоні.

Якщо ж опису прийнятих документів немає, підтвердити, що заява на відстрочку вже перебуває на розгляді, буде значно складніше. Саме тому цей документ варто завжди мати при собі разом із військово-обліковим документом або його електронною версією.

Переоформити підстави для відстрочки можна без ризику залишитися без неї під час розгляду документів

За інформацією Міністерства оборони, тепер військовозобов’язані можуть змінити підставу для відстрочки без ризику тимчасово втратити її на період розгляду документів. Таке рішення ухвалив уряд.

Наприклад, якщо людина раніше мала відстрочку через навчання, але згодом отримала право на неї з іншої причини, зокрема через народження третьої дитини або необхідність догляду за близьким родичем, то чинна відстрочка продовжить діяти, доки розглядатимуть нову заяву.

Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку автоматично замінять. Якщо ж у її оформленні відмовлять, попередня відстрочка залишатиметься чинною до завершення встановленого строку.

У Міноборони пояснили, що заяву на переоформлення можна подати через ЦНАП. Зазвичай її розглядають протягом семи робочих днів, а якщо потрібна додаткова перевірка документів, термін зросте до 15 робочих днів.

На час розгляду заявника не направлятимуть на військово-лікарську комісію, а після позитивного рішення інформацію внесуть до державного реєстру протягом одного календарного дня.

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