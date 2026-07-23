Всего с начала этих суток произошло 211 боевых столкновений.

Агрессор нанёс один ракетный удар, запустил две ракеты, совершил 54 авиаудара с применением 187 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5 746 дронов-камикадзе и осуществил 1 838 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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