Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 23 июля 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала этих суток произошло 211 боевых столкновений.
Агрессор нанёс один ракетный удар, запустил две ракеты, совершил 54 авиаудара с применением 187 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5 746 дронов-камикадзе и осуществил 1 838 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 611-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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