Загалом від початку цієї доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5 746 дронів-камікадзе та здійснив 1 838 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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