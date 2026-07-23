Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 23 липня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку цієї доби відбулося 211 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5 746 дронів-камікадзе та здійснив 1 838 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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