Трамп ввел новые пошлины против десятков стран мира: среди них и Россия
- Дональд Трамп ввел новые торговые тарифы в размере от 10 до 12,5%.
- Под действие новых ограничений попали товары из 60 стран.
- ЕС, Мексика, Бразилия и другие страны уже высказались по поводу нововведений.
Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые торговые тарифы в размере от 10 до 12,5% против десятков стран-партнеров. Под действие новых ограничений попали товары из 60 стран, на которые приходится 99,4% всего американского импорта, в том числе из Евросоюза, Китая, Индии, Бразилии, Австралии и России.
Новые тарифные ставки вступили в силу в пятницу, 24 июля. Они заменили предыдущую 10% пошлину, ранее отмененную Верховным судом США.
Трамп ввел тарифный режим против 60 стран мира
Для введения новых пошлин Белый дом использовал главу 301 Закона о торговле 1974 года. Поводом для этого стали результаты многомесячного расследования вероятного использования принудительного труда в странах-экспортерах и отсутствия борьбы с этой практикой.
Высокопоставленные чиновники Белого дома во время телефонного брифинга с журналистами разъяснили позицию Трампа.
— Президент не позволит подрывать свою торговую политику и общие цели только потому, что один инструмент может быть ограничен судом или чем-нибудь другим, — заявили представители администрации Трампа.
Они также добавили, что настоящий месседж, который каждый должен усвоить, состоит в том, что президент всегда будет использовать в его распоряжении инструменты для достижения целей своей торговой политики.
При этом часть товаров — в частности, нефть, газ и продукция, которая не производится внутри США, — получила освобождение от новых пошлин.
Также в заявлении говорится, что Россия, в частности, подпадает под американское расследование по борьбе с принудительным трудом. РФ указана в списке государств, в отношении которых применяется ставка 12,5%.
Реакция Евросоюза и других стран
Решение Вашингтона вызвало волну критических заявлений от ключевых торговых партнеров США.
- Евросоюз: глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала новые пошлины “негативным сюрпризом” и отклонила обвинения в использовании принудительного труда как абсолютно необоснованные.
- Австралия: министр торговли Австралии Дон Фаррелл заявил, что шаг Вашингтона “совершенно неоправдан”, добавив, что Канберра будет продолжать лоббировать отмену тарифов.
- Бразилия: правительство страны отклонило пошлину в 12,5% и снова призвало к соблюдению принципа взаимности.
- Мексика: министр экономики Марсело Эбрард отметил в видеообращении: “Мы не видим изменений в фактическом тарифе, который Мексика платит сегодня”.
- Швейцария и Норвегия: Швейцария высказалась против обвинений, в то время как Норвегия заявила, что не планирует принимать зеркальные меры против американских товаров.
Что это значит для рынка и потребителей
По оценкам экспертов, для большинства американцев новые пошлины не приведут к мгновенному скачку цен, поскольку они в значительной степени заменяют те ставки, которые импортеры платили раньше.
В то же время, администрация США изучает и другие пути повышения пограничных сборов. В частности, продолжаются расследования перепроизводства в Китае, ЕС и Мексике.