Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые торговые тарифы в размере от 10 до 12,5% против десятков стран-партнеров. Под действие новых ограничений попали товары из 60 стран, на которые приходится 99,4% всего американского импорта, в том числе из Евросоюза, Китая, Индии, Бразилии, Австралии и России.

Новые тарифные ставки вступили в силу в пятницу, 24 июля. Они заменили предыдущую 10% пошлину, ранее отмененную Верховным судом США.

Трамп ввел тарифный режим против 60 стран мира

Для введения новых пошлин Белый дом использовал главу 301 Закона о торговле 1974 года. Поводом для этого стали результаты многомесячного расследования вероятного использования принудительного труда в странах-экспортерах и отсутствия борьбы с этой практикой.

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Высокопоставленные чиновники Белого дома во время телефонного брифинга с журналистами разъяснили позицию Трампа.

— Президент не позволит подрывать свою торговую политику и общие цели только потому, что один инструмент может быть ограничен судом или чем-нибудь другим, — заявили представители администрации Трампа.

Они также добавили, что настоящий месседж, который каждый должен усвоить, состоит в том, что президент всегда будет использовать в его распоряжении инструменты для достижения целей своей торговой политики.

При этом часть товаров — в частности, нефть, газ и продукция, которая не производится внутри США, — получила освобождение от новых пошлин.

Также в заявлении говорится, что Россия, в частности, подпадает под американское расследование по борьбе с принудительным трудом. РФ указана в списке государств, в отношении которых применяется ставка 12,5%.

Реакция Евросоюза и других стран

Решение Вашингтона вызвало волну критических заявлений от ключевых торговых партнеров США.

Евросоюз: глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала новые пошлины “негативным сюрпризом” и отклонила обвинения в использовании принудительного труда как абсолютно необоснованные.

глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала новые пошлины “негативным сюрпризом” и отклонила обвинения в использовании принудительного труда как абсолютно необоснованные. Австралия: министр торговли Австралии Дон Фаррелл заявил, что шаг Вашингтона “совершенно неоправдан”, добавив, что Канберра будет продолжать лоббировать отмену тарифов.

министр торговли Австралии Дон Фаррелл заявил, что шаг Вашингтона “совершенно неоправдан”, добавив, что Канберра будет продолжать лоббировать отмену тарифов. Бразилия: правительство страны отклонило пошлину в 12,5% и снова призвало к соблюдению принципа взаимности.

правительство страны отклонило пошлину в 12,5% и снова призвало к соблюдению принципа взаимности. Мексика: министр экономики Марсело Эбрард отметил в видеообращении: “Мы не видим изменений в фактическом тарифе, который Мексика платит сегодня”.

министр экономики Марсело Эбрард отметил в видеообращении: “Мы не видим изменений в фактическом тарифе, который Мексика платит сегодня”. Швейцария и Норвегия: Швейцария высказалась против обвинений, в то время как Норвегия заявила, что не планирует принимать зеркальные меры против американских товаров.

Что это значит для рынка и потребителей

По оценкам экспертов, для большинства американцев новые пошлины не приведут к мгновенному скачку цен, поскольку они в значительной степени заменяют те ставки, которые импортеры платили раньше.

В то же время, администрация США изучает и другие пути повышения пограничных сборов. В частности, продолжаются расследования перепроизводства в Китае, ЕС и Мексике.

Источник : CNN

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