Масштабная атака СБУ: дроны поразили НПЗ в России и объекты в Крыму
- В ночь на 24 июля Служба безопасности Украины нанесла серию синхронных ударов беспилотниками по топливной и военной инфраструктуре в нескольких регионах России и оккупированном Крыму.
- В частности, под поражение попали радиолокационная станция, военные аэродромы и ряд нефтеперерабатывающих объектов на расстоянии до 1350 км от границы Украины.
Служба безопасности Украины нанесла новые успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачивающим станциям, радиолокационной станции на территории России и во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Серия ударов по топливной и военной инфраструктуре РФ
По информации СБУ, спецоперации на территории России и в оккупированном Крыму прошли в ночь на 24 июля.
В частности, под удары попала линейно-производственная диспетчерская станция Субханкулово в Республике Башкортостан на расстоянии 1350 км от государственной границы Украины. В результате атаки горит резервуарный парк.
Также среди пораженных объектов нефтеперерабатывающий завод Новоспасский в Ульяновской области на расстоянии 900 км. Из-за атаки в резервуарном парке вспыхнул пожар.
Помимо этого, под удары попал мини-НПЗ первый завод, расположенный в Калужской области.
В то же время СБУ атаковала радиолокационную станцию дальнего радиуса действия Небо-У на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
Как отмечают в СБУ, также на полуострове поражен резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме Саки.
В Службе безопасности Украины добавили, что беспилотники за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, разным типам целей и на разной глубине, что заставляет Россию распылять силы и средства противовоздушной обороны.