Служба безопасности Украины нанесла новые успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтеперекачивающим станциям, радиолокационной станции на территории России и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Серия ударов по топливной и военной инфраструктуре РФ

По информации СБУ, спецоперации на территории России и в оккупированном Крыму прошли в ночь на 24 июля.

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В частности, под удары попала линейно-производственная диспетчерская станция Субханкулово в Республике Башкортостан на расстоянии 1350 км от государственной границы Украины. В результате атаки горит резервуарный парк.

Также среди пораженных объектов нефтеперерабатывающий завод Новоспасский в Ульяновской области на расстоянии 900 км. Из-за атаки в резервуарном парке вспыхнул пожар.

Помимо этого, под удары попал мини-НПЗ первый завод, расположенный в Калужской области.

В то же время СБУ атаковала радиолокационную станцию ​​дальнего радиуса действия Небо-У на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Как отмечают в СБУ, также на полуострове поражен резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме Саки.

В Службе безопасности Украины добавили, что беспилотники за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, разным типам целей и на разной глубине, что заставляет Россию распылять силы и средства противовоздушной обороны.

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