Российские войска нанесли ракетный удар по территории частного комплекса в Киевской области, когда там проводилось массовое мероприятие. Гражданский объект не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Удар РФ в Киевской области: что известно об объекте

По словам спикера Генштаба, во время организации и проведения подобных мероприятий следует соблюдать максимальные меры безопасности.

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– Погибли люди. ВСУ выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Пораженный врагом гражданский объект не входит в сферу управления Сил обороны Украины. Но это наша общая боль, – утверждает он.

Как отметил Лиховой, следует учитывать все риски и использовать укрытия при организации или проведении подобных мероприятий, независимо от формы собственности и подчинения.

Он утверждает, что такие требования “написаны кровью”, ведь во время полномасштабной войны они касаются не только Сил обороны Украины, но и гражданских.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, ПВО удалось перехватить одну российскую ракету, а еще две нанесли удары в Киевской области. Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

Отдельно Игнат обратил внимание, что в Вооруженных силах Украины уже давно запрещено проведение больших собраний, поскольку речь идет о вопросе безопасности.

Правоохранители начали уголовные производства по военному преступлению РФ и возможному ненадлежащему исполнению служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия в Киевской области, на которой находились представители оборонных компаний.

Утром 24 июля Россия нанесла ракетный удар по полигону в Киевской области, в результате которого погибли 10 человек и пострадали еще 100. На месте атаки продолжается спасательная операция.

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