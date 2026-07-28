Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения советника по национальной безопасности Ирака Касима аль-Абуди в якобы причастности Киева к противоправной деятельности на территории страны, назвав их беспочвенными.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Украина узнала об обвинениях из телеэфира

По словам Георгия Тихого, заявления иракского чиновника, озвученные в интервью телеканалу Dijlah TV, не имеют никакого доказательного подтверждения.

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В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сам аль-Абуди признал отсутствие фактов или доказательств в подтверждение своих обвинений.

В Киеве отметили, что перед публичными заявлениями иракская сторона не обращалась к Украине по дипломатическим каналам и не передавала никакой информации о возможных нарушениях.

– Если бы обвинения имели хоть какие-то основания, логично было бы представить именно такую форму коммуникации, – отметили в МИД.

Вместо этого украинская сторона узнала об обвинениях в свой адрес лишь из прямого эфира телеканала.

В ведомстве назвали недопустимым распространение подобных заявлений высокопоставленным должностным лицом дружественного государства без надлежащей доказательной базы.

– Это противоречит принципам взаимного уважения и наносит ущерб украинско-иракским отношениям, – заявили в МИД.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Украина рассматривает Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и заинтересована в развитии политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

В то же время в Киеве обратили внимание, что озвученные обвинения совпадают с нарративами российской пропаганды, направленными на дискредитацию Украины и ухудшение ее отношений со странами региона.

В МИД не исключили внешнего информационного влияния. Там предположили, что инцидент может быть элементом информационно-психологической операции, направленной против украинско-иракского партнерства.

Украина призвала официальные круги Ирака отреагировать на распространение безосновательных обвинений и не допустить использования государственных институтов для распространения дезинформации.

Что предшествовало

На фоне заявлений иракского чиновника Украина уже не впервые сталкивается с подобными беспочвенными обвинениями со стороны стран Ближнего Востока.

Ранее Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море, в результате которого, по утверждению Тегерана, погиб один моряк, а еще один получил ранения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал эти заявления безосновательными и подчеркнул поддержку Ираном России в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Тегеран фактически участвует в войне, поскольку передал России тысячи ударных дронов Shahed и технологии их производства.

25 июля стало известно об атаке в Каспийском море, где были поражены нефтяная платформа, два судна и ракетный катер РФ.

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