В МИД назвали обвинения Ирака безосновательными и указали на влияние РФ
- МИД Украины отверг обвинения советника по национальной безопасности Ирака Касима аль-Абуди о якобы причастности Киева к противоправной деятельности, назвав их безосновательными.
- В Киеве подчеркнули, что Ирак не обращался к Украине по дипломатическим каналам, а об обвинениях Киев узнал из телеэфира.
Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения советника по национальной безопасности Ирака Касима аль-Абуди в якобы причастности Киева к противоправной деятельности на территории страны, назвав их беспочвенными.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.
Украина узнала об обвинениях из телеэфира
По словам Георгия Тихого, заявления иракского чиновника, озвученные в интервью телеканалу Dijlah TV, не имеют никакого доказательного подтверждения.
В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сам аль-Абуди признал отсутствие фактов или доказательств в подтверждение своих обвинений.
В Киеве отметили, что перед публичными заявлениями иракская сторона не обращалась к Украине по дипломатическим каналам и не передавала никакой информации о возможных нарушениях.
– Если бы обвинения имели хоть какие-то основания, логично было бы представить именно такую форму коммуникации, – отметили в МИД.
Вместо этого украинская сторона узнала об обвинениях в свой адрес лишь из прямого эфира телеканала.
В ведомстве назвали недопустимым распространение подобных заявлений высокопоставленным должностным лицом дружественного государства без надлежащей доказательной базы.
– Это противоречит принципам взаимного уважения и наносит ущерб украинско-иракским отношениям, – заявили в МИД.
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Украина рассматривает Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и заинтересована в развитии политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
В то же время в Киеве обратили внимание, что озвученные обвинения совпадают с нарративами российской пропаганды, направленными на дискредитацию Украины и ухудшение ее отношений со странами региона.
В МИД не исключили внешнего информационного влияния. Там предположили, что инцидент может быть элементом информационно-психологической операции, направленной против украинско-иракского партнерства.
Украина призвала официальные круги Ирака отреагировать на распространение безосновательных обвинений и не допустить использования государственных институтов для распространения дезинформации.
Что предшествовало
На фоне заявлений иракского чиновника Украина уже не впервые сталкивается с подобными беспочвенными обвинениями со стороны стран Ближнего Востока.
Ранее Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море, в результате которого, по утверждению Тегерана, погиб один моряк, а еще один получил ранения.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал эти заявления безосновательными и подчеркнул поддержку Ираном России в войне против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Тегеран фактически участвует в войне, поскольку передал России тысячи ударных дронов Shahed и технологии их производства.
25 июля стало известно об атаке в Каспийском море, где были поражены нефтяная платформа, два судна и ракетный катер РФ.