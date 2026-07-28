Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення радника з національної безпеки Іраку Касіма аль-Абуді щодо нібито причетності Києва до протиправної діяльності на території країни, назвавши їх бездоказовими.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Україна дізналася про звинувачення з телеефіру

За словами Георгія Тихого, заяви іракського посадовця, озвучені в інтерв’ю телеканалу Dijlah TV, не мають жодного доказового підтвердження.

Зараз дивляться

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що сам аль-Абуді визнав відсутність фактів або доказів на підтвердження своїх звинувачень.

У Києві зазначили, що перед публічними заявами іракська сторона не зверталася до України дипломатичними каналами та не передавала жодної інформації щодо можливих порушень.

– Якби звинувачення мали хоч якісь підстави, логічно було б уявити саме таку форму комунікації, – зазначили у МЗС.

Натомість українська сторона дізналася про закиди на свою адресу лише з прямого ефіру телеканалу.

У відомстві назвали неприпустимим поширення подібних заяв високопосадовцем дружньої держави без належної доказової бази.

– Це суперечить принципам взаємної поваги та завдає шкоди українсько-іракським відносинам, – заявили в МЗС.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Україна розглядає Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та зацікавлена у розвитку політичної, економічної та гуманітарної співпраці.

Водночас у Києві звернули увагу, що озвучені звинувачення збігаються з наративами російської пропаганди, спрямованими на дискредитацію України та погіршення її відносин із країнами регіону.

У МЗС не виключили зовнішнього інформаційного впливу. Там припустили, що інцидент може бути елементом інформаційно-психологічної операції, спрямованої проти українсько-іракського партнерства.

Україна закликала офіційні кола Іраку відреагувати на поширення безпідставних звинувачень та не допустити використання державних інституцій для поширення дезінформації.

Що передувало

На тлі заяв іракського посадовця Україна вже не вперше стикається з подібними бездоказовими звинуваченнями з боку країн Близького Сходу.

Раніше Іран звинуватив Україну в ударі по судну в Каспійському морі, внаслідок якого, за твердженням Тегерана, загинув один моряк, а ще один отримав поранення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ці заяви безпідставними та наголосив на підтримці Іраном Росії у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Тегеран фактично бере участь у війні, оскільки передав Росії тисячі ударних дронів Shahed і технології їхнього виробництва.

25 липня стало відомо про атаку в Каспійському морі, де були уражені нафтова платформа, два судна та ракетний катер РФ.

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