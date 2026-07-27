Між Україною та Іраном спалахнула нова дипломатична суперечка після заяв Тегерана про нібито атаку українських сил на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Іран звинуватив Київ у порушенні міжнародного права та пригрозив відповіддю, тоді як Україна наголосила, що Тегеран сам є співучасником російської війни, постачаючи Москві зброю.

Іран заявив про загибель моряка

Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Аракчі заявив, що внаслідок вибуху на іранському торговельному судні в Каспійському морі загинув один моряк, ще один член екіпажу дістав поранення.

У Тегерані назвали інцидент “актом агресії”, поклавши відповідальність на Україну. Іранська сторона заявила, що захищатиме свої національні інтереси та безпеку, а також звинуватила Київ у спробі розширити війну за межі України.

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— Зеленський атакував іранське торговельне судно, убивши моряка. Явне порушення Статуту ООН, здійснене за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну. У розмовах з верховним представником ЄС Каллас і міністром закордонних справ РФ Лавровим чітко дав зрозуміти, що те, що зробив цей дармоїд у Києві, не може залишатися без відповіді, — написав Аракчі у соцмережі X.

Після цього Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного України в Тегерані, щоб вручити ноту протесту через “ворожий і злочинний” напад.

Сибіга: Іран не може прикидатися жертвою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув звинувачення Тегерана, назвавши їх абсолютно безпідставними.

За його словами, саме Іран є прямим співучасником російської війни проти України, адже від початку повномасштабного вторгнення постачає російським окупантам озброєння, яке використовується для атак на українські міста.

— Загрози Ірану є необґрунтованими та безпідставними. Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців з 2022 року, – написав Андрій Сибіга у соцмережі X.

Очільник української дипломатії наголосив, що Іран не має підстав “прикидатися жертвою” або виправдовувати свої заяви посиланнями на Статут ООН.

Сибіга також припустив, що різкі заяви Тегерана мають на меті відвернути увагу міжнародної спільноти від атак Росії на цивільні судна в Чорному морі.

Міністр зазначив, що саме ці дії Росії стануть однією з головних тем екстреного засідання Ради Безпеки ООН, від якого Україна очікує рішучої реакції міжнародної спільноти.

Зеленський заявляв про удари по військовій логістиці РФ

Заяви Ірану пролунали після повідомлень президента Володимира Зеленського про дії Сил оборони у Каспійському морі.

За його словами, українські військові завдали удару по російському військовому кораблю та суднах, які використовувалися для перевезення військових вантажів, зокрема з Ірану.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна зафіксувала передачу Росією Ірану супутникових розвідданих щодо військових об’єктів країн Перської затоки та американських баз у регіоні.

За його словами, існує зв’язок між російською супутниковою розвідкою та подальшими іранськими ударами, а лише 19–20 липня російські супутники здійснювали спостереження за військовими об’єктами в Бахрейні, Йорданії та Кувейті.

Київ наголошує, що Іран залишається одним із ключових військових партнерів Росії та постачальником озброєння, яке використовується у війні проти України.

Джерело : Reuters

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