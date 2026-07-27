Тегеран уже фактично бере участь у війні проти України, оскільки передав Росії тисячі ударних дронів Shahed і технології їхнього виробництва.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News, коментуючи погрози Ірану.

Зеленський про погрози Ірану

Журналісти запитали президента, чи бачить він ризик прямого нападу Ірану на Україну на тлі заяв Тегерана.

Зараз дивляться

У відповідь Зеленський зазначив, що фактично Іран уже здійснив напад на Україну, надавши Росії безпілотники Shahed, а згодом і ліцензії на їхнє виробництво.

— Якщо Іран із першого року війни дав Росії нову базу, нові технології – безпілотники Shahed, поставив тисячі цих дронів, а потім передав ще й ліцензії на виробництво – хіба це не напад на нас? Гадаю, що так, – сказав президент.

За його словами, Україна не прагне відкривати новий фронт, однак не може ігнорувати очевидні факти.

Також Зеленський наголосив, що Іран і Північна Корея вже беруть участь у війні проти України, постачаючи Росії озброєння та іншу військову допомогу.

— Ми не можемо довіряти цим людям, – підсумував глава держави.

Президент додав, що Україна має бути готовою до можливого посилення загроз.

Нагадаємо, що напередодні Іран звинуватив Україну в ударі по судну в Каспійському морі, внаслідок якого, за твердженням Тегерана, загинув один моряк, ще один зазнав поранень.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна відповість на цей удар, назвавши дії України грубим порушенням Статуту ООН.

Водночас іранські медіа почали публікувати погрози завдати по Україні балістичних ударів у відповідь на заяви президента Володимира Зеленського.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.