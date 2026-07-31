На командира Хартии Игоря Оболенского совершили покушение: что известно
На командира Хартии Игоря Оболенского пытались совершить покушение. Нападающего и его подельника уже задержали.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Покушение на Игоря Оболенского – командира Хартии
– Говорил с командиром Хартии Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря. Нападающий и его подельник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия, – заявил Зеленский.
По словам президента, он заслушал доклад временного исполняющего обязанности руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада о покушении на Оболенского.
Зеленский добавил, что Украина обязательно ответит на попытку удара по командиру Хартии.
– Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине, – резюмировал президент.
Игорь Оболенский – биография и факты из жизни
Игорь Оболенский, которого знают по позывному Корнету, является командиром второго корпуса Национальной гвардии Украины Хартия с апреля 2025 года.
15 июля 2026 года президент присвоил Игорю Оболенскому звание Героя Украины.
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Фото: Хартия