На командира Хартии Игоря Оболенского пытались совершить покушение. Нападающего и его подельника уже задержали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Покушение на Игоря Оболенского – командира Хартии

– Говорил с командиром Хартии Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря. Нападающий и его подельник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия, – заявил Зеленский.

По словам президента, он заслушал доклад временного исполняющего обязанности руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада о покушении на Оболенского.

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Зеленский добавил, что Украина обязательно ответит на попытку удара по командиру Хартии.

– Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине, – резюмировал президент.

Игорь Оболенский – биография и факты из жизни

Игорь Оболенский, которого знают по позывному Корнету, является командиром второго корпуса Национальной гвардии Украины Хартия с апреля 2025 года.

15 июля 2026 года президент присвоил Игорю Оболенскому звание Героя Украины.

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Фото: Хартия

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