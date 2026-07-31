На командира Хартії Ігоря Оболєнського намагалися скоїти замах. Нападника та його спільника вже затримали.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Замах на Ігоря Оболєнського – командира Хартії

– Говорив із командиром Хартії Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії, – заявив Зеленський.

За словами президента, він заслухав доповідь тимчасового виконувача обов’язків очільника Служби безпеки України Олександра Поклада про замах на Оболєнського.

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Зеленський додав, що Україна обов’язково відповість на цю спробу удару по командиру Хартії.

– Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні, – резюмував президент.

Ігор Оболєнський – біографія та факти із життя

Ігор Оболєнський, якого знають за позивним Корнет, є командиром 2 корпусу Національної гвардії України Хартія з квітня 2025 року.

15 липня 2026 року президент присвоїв Ігорю Оболєнському звання Героя України.

Оболєнський здобув освіту у Військовому інституті ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького у Сумах. Також має магістерські ступені за напрямами Правознавство та Агрономія.

Свого часу обіймав керівні та менеджерські позиції у бізнес-структурах.

Із початком російсько-української війни у 2014 році проходив службу в лавах артилерійської бригади ЗСУ та спецпідрозділу Омега. У 2015 році його призначили очолити 1 батальйон 4 бригади оперативного призначення Нацгвардії України. У цей період виконував бойові завдання під час боїв за Слов’янськ та Краматорськ.

У 2019 році пішов у запас та відновлював цивільну кар’єру в бізнесі.

Як згадував сам Оболєнський, напередодні повномасштабного вторгнення він чітко усвідомлював неминучість повномасштабної війни проти України. А 24 лютого 2022 року знову почав захищати Україну зі зброєю в руках.

Фото: Хартія

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