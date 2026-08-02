Крымский рубильник off: Мадяр сообщил о новых ударах по энергообъектам
- Мадяр заявил, что с 1 июля по 2 августа было поражено 177 энергетических объектов на ТОТ.
- За последние 72 часа украинские дроны атаковали еще 13 энергоузлов в Мариуполе, Геническе, Бердянске и Зугресе.
- По словам командующего СБС, операция Крымский рубильник off продолжается.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что в рамках операции Крымский рубильник off украинские военные с 1 июля по 2 августа поразили 177 энергетических объектов на временно оккупированных территориях. Только за последние 72 часа, по его словам, было атаковано еще 13 энергоузлов.
Об этом Мадяр сообщил в Telegram.
Крымский рубильник off: какие энергообъекты были поражены
Среди последних пораженных объектов, по данным Бровди:
- энергетическая инфраструктура Зуевской ТЭС в Зугресе Донецкой области;
- подстанции 330 кВ, 220 кВ и 110 кВ в Мариуполе;
- подстанции в Геническе и Новоалексеевке Херсонской области;
- энергетические объекты в Бердянске, Тополином и Никольском Запорожской области.
К нанесению ударов были привлечены различные подразделения Сил беспилотных систем.
– Крымский рубильник off бушует на Юге: +13 энергоузлов в течение 72 часов отработаны Птицами СБС. Общий итог за время операции с 1 июля по 2 августа составил 177 энергетических целей в ТОТ, – сообщил Мадяр.
Напомним, 1 августа сообщалось, что Силы обороны поразили два железнодорожных моста в Крыму и склад морских дронов РФ.
По состоянию на 30 июля было известно, что СБС ВСУ поразили базу катеров МБеК, элементы ПВО и другие военные объекты РФ в Крыму, Запорожской, Донецкой и Ростовской областях.