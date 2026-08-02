Кримський рубильник off: Мадяр повідомив про нові удари по енергооб’єктах
- Мадяр заявив, що з 1 липня по 2 серпня уражено 177 енергетичних об'єктів на ТОТ.
- За останні 72 години українські дрони атакували ще 13 енерговузлів у Маріуполі, Генічеську, Бердянську та Зугресі.
- За словами командувача СБС, операція Кримський рубильник off триває.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що в межах операції Кримський рубильник off українські військові з 1 липня до 2 серпня уразили 177 енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Лише за останні 72 години, за його словами, було атаковано ще 13 енерговузлів.
Про це Мадяр повідомив у Telegram.
Кримський рубильник off: які енергооб’єкти були уражені
Серед останніх уражених об’єктів, за даними Бровді:
- енергетична інфраструктура Зуївської ТЕС у Зугресі Донецької області;
- підстанції 330 кВ, 220 кВ і 110 кВ у Маріуполі;
- підстанції у Генічеську та Новоолексіївці Херсонської області;
- енергетичні об’єкти у Бердянську, Тополиному та Микільському Запорізької області.
До виконання ударів були залучені різні підрозділи Сил безпілотних систем.
– Кримський рубильник off вирує Півднем: +13 енерговузлів протягом 72 годин відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 1 липня – 2 серпня склав 177 енергетичних цілей у ТОТ, – повідомив Мадяр.
Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що Сили оборони уразили два залізничні мости в Криму та склад морських дронів РФ
Станом на 30 липня було відомо, що СБС ЗСУ уразили базу катерів МБеК, елементи ППО та інші військові об’єкти РФ у Криму, Запорізькій, Донецькій і Ростовській областях.