Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що в межах операції Кримський рубильник off українські військові з 1 липня до 2 серпня уразили 177 енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Лише за останні 72 години, за його словами, було атаковано ще 13 енерговузлів.

Про це Мадяр повідомив у Telegram.

Кримський рубильник off: які енергооб’єкти були уражені

Серед останніх уражених об’єктів, за даними Бровді:

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енергетична інфраструктура Зуївської ТЕС у Зугресі Донецької області;

підстанції 330 кВ, 220 кВ і 110 кВ у Маріуполі;

підстанції у Генічеську та Новоолексіївці Херсонської області;

енергетичні об’єкти у Бердянську, Тополиному та Микільському Запорізької області.

До виконання ударів були залучені різні підрозділи Сил безпілотних систем.

– Кримський рубильник off вирує Півднем: +13 енерговузлів протягом 72 годин відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 1 липня – 2 серпня склав 177 енергетичних цілей у ТОТ, – повідомив Мадяр.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що Сили оборони уразили два залізничні мости в Криму та склад морських дронів РФ

Станом на 30 липня було відомо, що СБС ЗСУ уразили базу катерів МБеК, елементи ППО та інші військові об’єкти РФ у Криму, Запорізькій, Донецькій і Ростовській областях.

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