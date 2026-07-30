СБС уразили базу катерів у Криму та майданчик запуску дронів у Донецьку
- СБС ЗСУ уразили базу катерів МБеК, елементи ППО та інші військові об'єкти РФ у Криму, Запорізькій, Донецькій і Ростовській областях.
- Операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили в окупованому Криму базу катерів морського безекіпажного комплексу, розташовану в Сніжному Євпаторійського району.
Також були уражені радіопрозорі укриття радіолокаційної станції в Охотничому на Ай-Петрі в Ялтинському районі, повідомив командувач СБС Роберт Бровді.
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За словами Бровді, базу катерів МБеК і радіопрозорі укриття РЛС уразили бійці 9 батальйону Кайрос 414 ОБр СБС Птахи Мадяра.
У Силах безпілотних систем додали, що оператори 412 окремої бригади Nemesis у Запорізькій області уразили радіолокаційну станцію П-18.
У Донецькій області оператори прикордонного підрозділу Фенікс уразили зенітний ракетний комплекс Бук-М3, який перевозили на тралі.
У Ростовській області РФ оператори 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра завдали ураження радіолокаційній станції Небо-СВУ та транспортному радіолокаційному комплексу Сопка-2.
На аеродромі Донецьк оператори прикордонного підрозділу Фенікс уразили майданчик запуску ударних БпЛА противника.
Операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.
У межах операції МоЛоЧКа уражено чотири танкери. Від початку операції, яка стартувала 6 липня 2026 року, загалом уражено 205 суден, із них 130 – в Азовському морі та 75 – у Чорному морі.
У ніч на 30 липня в окупованому Криму лунали вибухи в Гвардійському, селищі Миколаївка поблизу Сімферополя, Феодосії та прилеглому районі.
Над півостровом, над Чорним і Азовським морями працювала російська ППО.
Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявляв, що процес звільнення окупованого Криму вже триває. Він відбувається без класичного наземного штурму і без втрат з боку Сил оборони.
За його словами, ключовим завданням є позбавлення російського угруповання на півострові можливості забезпечувати себе ресурсами.