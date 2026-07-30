Сили безпілотних систем ЗСУ уразили в окупованому Криму базу катерів морського безекіпажного комплексу, розташовану в Сніжному Євпаторійського району.

Також були уражені радіопрозорі укриття радіолокаційної станції в Охотничому на Ай-Петрі в Ялтинському районі, повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

СБС уразили нові цілі в Криму і на ТОТ

За словами Бровді, базу катерів МБеК і радіопрозорі укриття РЛС уразили бійці 9 батальйону Кайрос 414 ОБр СБС Птахи Мадяра.

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У Силах безпілотних систем додали, що оператори 412 окремої бригади Nemesis у Запорізькій області уразили радіолокаційну станцію П-18.

У Донецькій області оператори прикордонного підрозділу Фенікс уразили зенітний ракетний комплекс Бук-М3, який перевозили на тралі.

У Ростовській області РФ оператори 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади Птахи Мадяра завдали ураження радіолокаційній станції Небо-СВУ та транспортному радіолокаційному комплексу Сопка-2.

На аеродромі Донецьк оператори прикордонного підрозділу Фенікс уразили майданчик запуску ударних БпЛА противника.

Операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.

У межах операції МоЛоЧКа уражено чотири танкери. Від початку операції, яка стартувала 6 липня 2026 року, загалом уражено 205 суден, із них 130 – в Азовському морі та 75 – у Чорному морі.

У ніч на 30 липня в окупованому Криму лунали вибухи в Гвардійському, селищі Миколаївка поблизу Сімферополя, Феодосії та прилеглому районі.

Над півостровом, над Чорним і Азовським морями працювала російська ППО.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявляв, що процес звільнення окупованого Криму вже триває. Він відбувається без класичного наземного штурму і без втрат з боку Сил оборони.

За його словами, ключовим завданням є позбавлення російського угруповання на півострові можливості забезпечувати себе ресурсами.

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