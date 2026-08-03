Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 3 августа 2026 года — ситуация на фронте
С начала этих суток произошло 172 боевых столкновения.
Агрессор нанес 62 авиаудара с применением 190 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6595 дронов-камикадзе и осуществил 2318 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий на 3 августа 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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