С начала этих суток произошло 172 боевых столкновения.

Агрессор нанес 62 авиаудара с применением 190 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6595 дронов-камикадзе и осуществил 2318 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий на 3 августа 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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