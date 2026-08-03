Від початку цієї доби відбулося 172 бойових зіткнення.

Агресор здійснив 62 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2318 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій на 3 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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