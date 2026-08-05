Результаты НМТ — один из самых объективных ориентиров при выборе школы. Выпускники разных учебных заведений проходят стандартизированное тестирование, поэтому рейтинги позволяют оценить не рекламные заявления, а фактический уровень подготовки учеников.

По итогам НМТ 2025 года первое место среди дистанционных школ в рейтинге Education.ua заняла Оптима с показателем 148,01 балла. НМТ сдавали 1825 учеников школы, которые выполнили 7214 тестов. У других профильных онлайн-школ выборка составляла от 6 до 25 участников. Поэтому результат Оптимы отражает не успех нескольких сильных выпускников, а стабильный академический уровень большого школьного сообщества.

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Лидерство Оптимы подтверждает и общеукраинский рейтинг Освіта.ua. В ТОП-200 школ по результатам НМТ-2025 Центр образования Оптима занял 6 место в Украине и 3 место в Киеве. В рейтинге указано 1957 учеников — участников НМТ и 7300 сданных тестов. Это самое большое количество среди учебных заведений в списке.

За этими показателями стоит образовательная система, которую Оптима развивает уже 11 лет. Более 21 000 семей, свыше 13 000 выпускников и команда из более чем 200 педагогов делают школу одной из крупнейших образовательных экосистем Украины.

У школьников есть круглосуточный доступ к авторским мультимедийным урокам, интерактивным заданиям, обучающим играм и 3D-моделям. Работы проверяют учителя, ученики получают педагогическую поддержку, а родители могут контролировать учебный прогресс. Гибкий формат позволяет совмещать украинское образование с жизнью за рубежом, спортом, творчеством или индивидуальным графиком.

Оптима сегодня задает стандарт дистанционного образования в Украине. Ее лидерство подтверждено не только масштабом, но и важнейшим показателем — академическими результатами тысяч выпускников. Для семей, которые ищут сильную современную украинскую школу без привязки к месту проживания, это один из самых убедительных выборов.

Фото: школа Оптима

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