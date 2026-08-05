Результати НМТ — один із найоб’єктивніших орієнтирів під час вибору школи. Випускники різних закладів проходять стандартизоване тестування, тому рейтинги дають змогу оцінити не рекламні заяви, а фактичний рівень підготовки учнів.

За підсумками НМТ 2025 року перше місце серед дистанційних шкіл у рейтингу Education.ua посіла Оптіма з показником 148,01 бала. НМТ складали 1825 учнів школи, які виконали 7214 тестів. В інших профільних онлайн-школах вибірка становила від 6 до 25 учасників.

Тому результат Оптіми відображає не успіх кількох сильних випускників, а стабільний академічний рівень великої шкільної спільноти.

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Лідерство Оптіми підтверджує і загальноукраїнський рейтинг Освіта.ua. Серед 200 найкращих шкіл за результатами НМТ-2025 Центр освіти Оптіма посів 6 місце в Україні та 3 місце в Києві. У рейтингу зазначено 1957 учнів — учасників НМТ і 7300 складених тестів. Це найбільша кількість серед закладів у переліку.

За цими показниками стоїть освітня система, яку Оптіма розвиває вже 11 років. Понад 21 000 родин, більш ніж 13 000 випускників і команда з понад 200 педагогів роблять школу однією з найбільших освітніх екосистем України.

Школярі мають цілодобовий доступ до авторських мультимедійних уроків, інтерактивних завдань, навчальних ігор і 3D-моделей. Роботи перевіряють учителі, учні мають педагогічний супровід, а батьки можуть контролювати навчальний прогрес. Гнучкий формат дає змогу поєднувати українську освіту з життям за кордоном, спортом, творчістю або індивідуальним графіком.

Оптіма сьогодні задає стандарт дистанційної освіти в Україні. Її лідерство підтверджене не лише масштабом, а й найважливішим показником — академічними результатами тисяч випускників. Для родин, які шукають сильну сучасну українську школу без прив’язки до місця проживання, це один із найбільш переконливих виборів.

Фото: школа Оптіма

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