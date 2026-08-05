Президент Володимир Зеленський припустив, що скорочення постачання антибалістичних ракет від партнерів може бути одним зі способів політичного тиску на Україну.

Про це глава держави заявив під час засідання РНБО 5 серпня.

Зеленський заявив про ймовірний тиск на Україну

Володимир Зеленський повідомив, що від початку цього року Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістичних атак, ніж за аналогічний період минулого року.

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– Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш поступлива. На мій погляд, не без цього, – сказав глава держави.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду за участю військових, Міністерства оборони, команд Служби безпеки України, ГУР та Офісу президента.

Під час наради глава держави заслухав доповіді Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари щодо ситуації на фронті та ключових потреб у постачанні.

Президент наголосив, що у 2026 році постачання антибалістичних ракет від партнерів суттєво скоротилося.

Глава держави зазначив, що партнери мають необхідні ракети.

За його словами, важливо, щоб були ухвалені відповідні політичні рішення щодо їхнього постачання, а також прискорені виробничі процеси, зокрема локалізація виробництва в Україні.

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