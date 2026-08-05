Сводный отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который сейчас помогает тушить масштабные лесные пожары во Франции, остановил работу в 09:00 для общенациональной минуты молчания.

Минута молчания за погибшими украинцами во Франции: что известно

Вместе с украинскими спасателями память павших почтили французские пожарные, местные жители, а также полинезийские пожарные, прибывшие с острова Таити.

В знак глубокого уважения и поддержки полинезийцы исполнили особую традиционную песню. В их культуре это произведение посвящено памяти около 300 таитянских добровольцев, которые во времена Второй мировой войны отправились защищать Свободную Францию.

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Полинезийские пожарные посвятили эту песню украинским воинам и всем погибшим в войне России против Украины.

Напомним, что Украина направила спасателей во Францию ​​для борьбы с лесными пожарами. Во Французскую Республику выехали 70 спасателей и 15 единиц специализированной техники ГСЧС.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины помочь Франции с пожарами. Об этом глава государства сообщил после телефонного разговора с президентом Франции Макроном.

Источник : ГСЧС

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