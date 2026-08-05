В ночь на 5 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину.

Больше всего пострадали Киев и Киевская область, где погибли люди, возникли масштабные пожары и были повреждены предприятия и логистические центры.

Тем временем россияне оставили без света более 13 тыс. жителей Чугуева, а в Тульской области РФ после атаки беспилотников загорелся один из крупнейших логистических центров Wildberries.

Сейчас смотрят

Об этих и других событиях ночи и утра 5 августа — читайте в дайджесте.

Атака на Киевскую область

В ночь на 5 августа Киевская область подверглась массированной комбинированной атаке российских войск. По обновленным данным, погибли 14 человек, еще 22 получили ранения.

Больше всего пострадал Броварской район. Там разгорелись масштабные пожары в складских зданиях в Броварах, поселке Великая Дымерка, а также в селах Квитневое и Перемога. Спасатели продолжают работать сразу на нескольких местах.

В Бучанском районе горело складское здание в селе Чайки. Также пожар потушили на территории логистического предприятия в Софиевской Борщаговке. В Фастовском районе после удара загорелись транспортные средства на территории одного из предприятий.

Из-за последствий обстрелов Укрзализныця временно изменила расписание ряда пригородных поездов. Часть рейсов ходит с задержками до 2,5 часов, отдельные маршруты изменили или временно отменили.

Атака на Киев

Во время ночной атаки на Киев 5 августа повреждения зафиксировали сразу в четырех районах столицы.

В Оболонском районе россияне попали по нежилой застройке и офисному зданию. Также возникли пожары в складских помещениях.

В Голосеевском районе полностью разрушен частный дом. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек. Кроме того, на одном из предприятий произошла утечка аммиака, которую оперативно локализовали. По данным ГСЧС, угрозы для населения нет.

Пожары также возникли в Святошинском и Деснянском районах. Во время повторного удара был поврежден автомобиль скорой помощи, а его водитель получил травмы.

По состоянию на утро известно об одном погибшем и 26 пострадавших. Часть раненых госпитализировали, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Удар по Чугуеву

Около 02:30 российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чугуеве Харьковской области.

В результате атаки без электроснабжения остались более 13,3 тыс. абонентов. На месте сразу приступили к работе аварийные бригады.

Городские власти сообщили, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий обстрела.

Атака на логистический центр Wildberries в РФ

В ночь на 5 августа после атаки беспилотников загорелся один из крупнейших логистических центров Wildberries в Тульской области России.

В компании подтвердили, что персонал склада эвакуировали, а прием новых поставок временно приостановили. Грузы перенаправляют в другие логистические центры.

По данным российских источников, под удар попал распределительный центр в городе Алексин площадью почти 195 тыс. квадратных метров.

Это один из крупнейших логистических комплексов компании, который обеспечивал распределение товаров по нескольким областям Центральной России и частично по Московскому региону.

Видео, которые выложили в сети, показывают, что огонь охватил значительную часть комплекса. Официальной информации о масштабах ущерба пока нет.

Атака на Николаевскую область

Накануне российские войска атаковали ударными дронами портовую инфраструктуру Николаевского района.

В результате удара было повреждено гражданское судно, но обошлось без пострадавших.

Ночью оккупанты также восемь раз атаковали Гороховскую общину дронами типа Молния. В результате одного из ударов было повреждено и частично разрушено здание школы, возник пожар. Погибших и пострадавших нет.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская общины. В результате обстрелов возникли пожары, повреждена пожарная часть.

Также возгорания зафиксировали в Синельниковском районе, где россияне атаковали Николаевскую и Покровскую общины.

Под ударом оказалось и Верховцево Каменского района, где повреждены объекты инфраструктуры. По данным областных властей, обошлось без пострадавших.

Работа ПВО в Черкасской области

Во время воздушных тревог в ночь на 5 августа силы противовоздушной обороны уничтожили три российских беспилотника над территорией Черкасской области.

По информации областной военной администрации, обращений в экстренные службы о повреждениях или пострадавших не поступало.

Атака на детскую областную больницу в Запорожье

Ночью российские войска атаковали территорию детской областной клинической больницы в Запорожье.

На момент удара все дети вместе с медицинским персоналом находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

В результате атаки поврежден фасад здания и выбиты окна медицинского учреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.