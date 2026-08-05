Зведений загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), який зараз допомагає гасити масштабні лісові пожежі у Франції, зупинив роботу о 09:00 для загальнонаціональної хвилини мовчання.

Хвилина мовчання за загиблими українцями у Франції: що відомо

Разом з українськими надзвичайниками пам’ять полеглих вшанували французькі вогнеборці, місцеві жителі, а також полінезійські пожежники, які прибули з острова Таїті.

На знак глибокої поваги та підтримки полінезійці виконали особливу традиційну пісню. У їхній культурі цей твір присвячений пам’яті близько 300 таїтянських добровольців, які за часів Другої світової війни вирушили боронити Вільну Францію.

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Полінезійські вогнеборці присвятили цю пісню українським воїнам та усім загиблим у війні Росії проти України.

Нагадаємо, що Україна направила рятувальників до Франції для боротьби з лісовими пожежами. До Французької Республіки виїхали 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки ДСНС.

Раніше Зеленський заявив про готовність України допомогти Франції з пожежами. Про це глава держави повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

Джерело : ДСНС

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