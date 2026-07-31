Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомогти місцевим службам у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

ДСНС допомагатиме Франції гасити лісові пожежі

Направлення зведеного загону відбулося за дорученням президента України Володимира Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

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До Французької Республіки виїхали 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки ДСНС.

Напередодні Іван Вигівський провів розмову з очільником МВС Франції Лораном Нуньєсом і зазначив, що у разі потреби Україна готова залучити й авіацію ДСНС.

Очільник МВС наголосив, що українські фахівці мають унікальний досвід роботи в екстремальних ситуаціях, оскільки щодня ліквідовують наслідки ворожих російських ударів та долають масштабні пожежі під обстрілами.

— Попри виклики повномасштабної війни та десятки щоденних обстрілів, Україна завжди готова прийти на допомогу тим, хто поруч із нами у найважчі часи, — підкреслив Вигівський.

Французька сторона висока оцінила готовність та професіоналізм підрозділів МВС України.

Раніше Зеленський заявив про готовність України допомогти Франції з пожежами. Про це глава держави повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

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