Уночі проти 6 серпня ворог атакував Суми керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми 6 серпня: що відомо

За словами очільника Сумської ОВА, російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста.

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Поблизу епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Унаслідок вибухів у будинках вибито сотні вікон.

Попередньо відомо про двох постраждалих під час атаки на Суми сьогодні, 6 серпня. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі триває обстеження територій та ліквідація наслідків російської атаки на Суми 6 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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