Кадровые изменения в оборонном секторе были продиктованы необходимостью наладить эффективное взаимодействие между Министерством обороны и военным командованием, а также подготовить страну к сложному осенне-зимнему периоду.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.

Возможно ли возвращение Федорова: мнение Зеленского

Во время беседы Зеленского спросили о том, возможно ли возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны, а также о том, что он думает об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Президент пояснил, что решения о кадровых изменениях принимались не по личным причинам, а из-за необходимости обеспечить эффективную работу ключевых институтов оборонного сектора.

– Прежде всего, нам нужно подготовиться к очень тяжелой зиме, и никто даже не может представить, какой она будет. Это будет зависеть от партнеров и от нас, – сказал Зеленский.

По его словам, Украине нужен премьер-министр, который хорошо понимает энергетические вызовы и сможет координировать подготовку страны к отопительному сезону.

Он сообщил, что в течение нескольких месяцев существовали проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и военным командованием.

По словам президента, эффективное управление обороной невозможно без постоянной координации между этими структурами.

– Есть некоторые вещи, с которыми нужно справиться, и вы сможете справиться с ними, только если министерство сотрудничает с армией. Вы не сможете справиться с этим в одиночку, – подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что уже осенью ситуация на фронте может осложниться, ведь Россия, по его словам, способна увеличить численность своих войск еще примерно на 500 тыс. человек.

Глава государства назвал одним из главных вызовов мобилизацию и заявил о необходимости нового подхода к ее организации.

– Нам нужно новое отношение к мобилизации, новые шаги. Чтобы найти путь к этому, мне нужно единодушие между этими двумя институтами, – сказал он.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость усиления противоракетной обороны и максимально тесного взаимодействия между всеми ответственными органами.

– У меня нет времени на переговоры. У меня нет времени выслушивать одну сторону, а потом другую, потому что обе стороны не готовы встречаться ежедневно. И мне не нужно выяснять, кто прав, а кто нет, – отметил президент.

В то же время Зеленский положительно отозвался о бывших руководителях оборонного сектора.

По его словам, он уважает Александра Сырского и высоко оценивает вклад Михаила Федорова в развитие украинских беспилотных технологий. Однако президент дал понять, что нынешние кадровые решения были продиктованы потребностями государства, а не оценкой работы конкретных должностных лиц.

В то же время глава государства подчеркнул, что даже стремительное развитие дронов не способно полностью заменить военных на передовой.

– Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете село, а после села вы потеряете город, – подытожил Зеленский.

Напомним, 14 июля Верховная Рада отправила Кабинет Министров Свириденко в отставку. Федоров, возглавлявший Министерство обороны в течение полугода, лишился должности.

После кадровых изменений в секторе обороны Владимир Зеленский объяснял, что причиной увольнения Михаила Федорова стало отсутствие эффективного взаимодействия между Министерством обороны и руководством ВСУ.

По словам президента, между ведомствами возникли проблемы с координацией, из-за чего ему приходилось лично вмешиваться в решение вопросов, которые должны были решаться в повседневном рабочем порядке.

В то же время уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицал наличие конфликта с Федоровым.

После отставки Зеленский предложил Федорову занять должность вице-премьер-министра по военным инновациям, однако тот отказался. Экс-министр обороны заявил, что не рассматривает никакой другой должности в правительстве, кроме должности министра обороны.

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