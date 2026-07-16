Сегодня, 16 июля, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Назначение Сергея Корецкого

За назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины проголосовало 289 народных депутатов. Один депутат выступил против, семеро воздержались, еще 21 народный депутат не голосовал по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Корецкого новым главой правительства.

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Выступая в Верховной Раде Сергей Корецкий заявил, что видит будущий Кабинет Министров, сосредоточенный на вопросах обороны, экономического роста и европейской интеграции.

По его словам, устойчивость Украины сегодня базируется на двух ключевых опорах — Силах обороны и гражданах, которые, несмотря на войну, продолжают работать, восстанавливать страну и поддерживать ее функционирование.

Корецкий подчеркнул, что первоочередными задачами его правительства должно стать полное обеспечение потребностей украинских военных, развитие оборонно-промышленного комплекса, усиление социальной защиты населения и поддержка общин, находящихся вблизи линии фронта.

Среди других приоритетов Корецкий назвал подготовку страны к следующему отопительному сезону, создание условий для развития бизнеса, укрепление экономической устойчивости, расширение сотрудничества с международными партнерами, эффективное использование финансовой помощи и продолжение курса на вступление Украины в Европейский Союз.

Он также подчеркнул необходимость усиления поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов, отметив, что защитники Украины будут оставаться одним из главных приоритетов государственной политики.

Отдельно Корецкий высказался за восстановление самостоятельного Министерства аграрной политики, подчеркнув, что аграрный сектор нуждается в отдельном государственном управлении.

Сергей Корецкий заверил, что правительство приложит максимум усилий, чтобы приблизить членство государства в ЕС.

Он также заявил о готовности принимать непростые решения, если они будут способствовать укреплению государства и улучшению жизни украинцев. Он подчеркнул, что особое внимание правительство будет уделять регионам, страдающим российскими обстрелами.

Что известно о Сергее Корецком

Предприниматель и менеджер по нефтегазовой отрасли Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. Окончил Луцкий технический университет, где изучал автомобили и автомобильное хозяйство и экономику предприятия.

Впоследствии получил профессию по добыче нефти и газа в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

В 2019 году завершил обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Сергей Корецкий управлял сетью автозаправочных станций WOG. С ноября 2022 года по май 2025 года Корецкий занимал должность директор ПАО Укрнафта и АО Укртатнафта. В мае 2025 года Сергей Корецкий возглавил правление НАК Нафтогаз.

Напомним, 12 июля президент Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра. Он предложил ей возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. Зеленский заявил, что кадровые изменения связаны с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.

13 июля премьер Юлия Свириденко подала в отставку.

14 июля Рада поддержала отставку Свириденко. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

15 июля президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами подчеркнул, что Сергей Корецкий — самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины.

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