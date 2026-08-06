Колишній міністр оборони України Михайло Федоров не відкидає свого повторного призначення на посаду очільника оборонного відомства. За його словами, президент не сказав йому чітке “ні”.

Про це Федоров заявив під час подкасту волонтера Сергія Стерненка у четвер, 6 липня.

Федоров про повернення у Міноборони

– Сьогодні немає чіткого “ні” (від президента Володимира Зеленського, – Ред.). Я вважаю, що завжди є шанси, – сказав він.

Ексміністр зазначив, що незалежно від того, хто саме очолить Міністерство оборони, Україні потрібно якомога швидше призначити нового міністра.

Зараз дивляться

– Варто розуміти, що в країні немає міністра оборони, є виконуючий обовʼязки. Він може приходити на засідання Кабміну, але не може голосувати за рішення. Коли парламент вийде з канікул, він повинен ухвалити рішення. Тому що треба зустрічатися з партнерами… Дуже важливо, щоб в України, яка воює, з’явився міністр оборони, – наголосив він.

Що відомо про звільнення Михайла Федорова

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром замість Юлії Свириденко та затвердила новий склад Кабінету міністрів.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Із 16 липня у Києві та інших містах України почалися акції протесту із вимогами повернути Федорова на посаду міністра оборони та звільнити на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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