В ночь на 6 августа российские войска продолжили обстрелы украинских городов. Под ударами оказались Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.

Между тем в США, по данным западных СМИ, разразился конфликт между президентом Дональдом Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом из-за острого дефицита ракет, который уже влияет на поставку средств противовоздушной обороны Украине.

Об этих и других событиях ночи и утра 6 августа — читайте в дайджесте.

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Атака на Сумы

Ночью российские войска за восемь минут нанесли восемь ударов корректируемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум.

Под ударами оказались торговый центр, пять магазинов, десять многоэтажных домов, три частных дома и пять автомобилей. Рядом с эпицентрами взрывов также повреждены объекты инфраструктуры и нежилые здания.

В жилых кварталах выбиты сотни окон, а на местах ударов работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители.

По предварительным данным, ранения получили 12 человек. Ликвидация последствий атаки и обследование поврежденных территорий продолжаются.

Атака на Балаклею

В ночь на 6 августа российские ударные дроны дважды атаковали частный сектор Балаклеи в Харьковской области.

Первый дрон попал в жилой дом, который частично разрушился и загорелся. Второй удар пришелся рядом с другим частным домом.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки загорелись два жилых дома, также повреждены соседние домовладения. Спасатели быстро потушили пожары.

К сожалению, атака унесла жизни трех мирных жителей. Во время первого попадания погибла женщина, а второй удар оказался смертельным для ещё одной женщины и мужчины.

Атака на Запорожье

Утром российский ударный беспилотник атаковал жилой район Запорожья.

В результате удара ранения получили четыре человека.

52-летний мужчина и 51-летняя женщина находятся в состоянии средней тяжести.

Женщины 84 и 86 лет имеют незначительные травмы.

Кроме того, российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по селу Юлиевка Запорожского района.

По предварительным данным, под завалами разрушенного дома может находиться 84-летний мужчина. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Атака на автобус в Камышанах

Утром российский FPV-дрон попал в автобус с работниками, который направлялся на полевые работы в Камышанах Херсонской области.

В результате удара ранения получили шесть человек — трое мужчин в возрасте 60, 61 и 69 лет и три женщины в возрасте 53, 63 и 63 лет.

У всех пострадавших медики диагностировали взрывные травмы и акубаротравмы. Всех доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более 30 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская городская и Покровская сельская общины. Возникли пожары, повреждены многоэтажки, частный дом, предприятия, магазин и объекты инфраструктуры.

Ранения получили двое мужчин в возрасте 57 и 69 лет. Их госпитализировали.

В Синельниковском районе россияне атаковали Украинскую и Петропавловскую общины. В результате обстрела пострадало здание лицея.

Конфликт Трампа с Хегсетом

Президент США Дональд Трамп, по информации The Washington Post, вступил в конфликт с министром обороны Питом Хегсетом из-за острого дефицита ракет после военной кампании против Ирана.

Во время закрытой встречи в Кэмп-Дэвиде Трамп потребовал объяснений, почему его не проинформировали о критическом сокращении запасов боеприпасов, которое может ограничить возможности американской армии.

По данным издания, Хегсет отверг свою ответственность и заявил, что президент не получил полной информации из-за действий его заместителя Стивена Файнберга.

Журналисты отмечают, что нехватка дальнобойных ракет и ракет-перехватчиков уже сказывается не только на военных планах США в отношении Ирана, но и на возможности поставок систем противовоздушной обороны в Украину.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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