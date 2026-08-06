Уночі проти 6 серпня російські війська продовжили обстріли українських міст. Під ударами опинилися Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Тим часом у США, за даними західних ЗМІ, спалахнув конфлікт між президентом Дональдом Трампом та главою Пентагону Пітом Гегсетом через гострий дефіцит ракет, який уже впливає на постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

Про ці та інші події ночі та ранку 6 серпня — читайте у дайджесті.

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Атака на Суми

Уночі російські війська за вісім хвилин завдали вісьмох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум.

Під ударами опинилися торговельний центр, п’ять магазинів, десять багатоповерхових будинків, три приватні оселі та п’ять автомобілів. Поблизу епіцентрів вибухів також пошкоджено об’єкти інфраструктури та нежитлові будівлі.

У житлових кварталах вибито сотні вікон, а на місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці.

За попередніми даними, поранення дістали 12 людей. Ліквідація наслідків атаки та обстеження пошкоджених територій тривають.

Атака на Балаклію

Уночі проти 6 серпня російські ударні безпілотники двічі атакували приватний сектор Балаклії на Харківщині.

Перший дрон влучив у житловий будинок, який частково зруйнувався та загорівся. Другий удар стався поблизу іншої приватної оселі.

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки загорілися два житлові будинки, також пошкоджено сусідні домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

На жаль, атака забрала життя трьох мирних жителів. Під час першого влучання загинула жінка, а другий удар став смертельним для ще однієї жінки та чоловіка.

Атака на Запоріжжя

Зранку російський ударний безпілотник атакував житлову забудову Запоріжжя.

Унаслідок удару поранення дістали четверо людей.

52-річний чоловік та 51-річна жінка перебуваюють у стані середньої важкості.

Жінки 84 та 86 років мають незначні травми.

Крім того, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Юліївка Запорізького району.

За попередньою інформацією, під завалами зруйнованого будинку може перебувати 84-річний чоловік. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Атака на автобус у Комишанах

Уранці російський FPV-дрон влучив у автобус із працівниками, який прямував на польові роботи у Комишанах Херсонської області.

Унаслідок удару поранення дістали шестеро людей — троє чоловіків віком 60, 61 і 69 років та троє жінок віком 53, 63 і 63 роки.

У всіх постраждалих медики діагностували вибухові травми та акубаротравми. Усіх доставили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Атака на Дніпропетровщину

Упродовж ночі російські війська понад 30 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська міська та Покровська сільська громади. Виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, підприємства, магазин та об’єкти інфраструктури.

Поранення дістали двоє чоловіків віком 57 та 69 років. Їх госпіталізували.

У Синельниківському районі росіяни атакували Українську та Петропавлівську громади. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ліцею.

Конфлікт Трампа з Гегсетом

Президент США Дональд Трамп, за інформацією The Washington Post, вступив у конфлікт із міністром оборони Пітом Гегсетом через гострий дефіцит ракет після військової кампанії проти Ірану.

Під час закритої зустрічі у Кемп-Девіді Трамп вимагав пояснень, чому його не поінформували про критичне скорочення запасів боєприпасів, яке може обмежити можливості американської армії.

За даними видання, Гегсет заперечив власну відповідальність і заявив, що президент не отримав повної інформації через дії його заступника Стівена Файнберга.

Журналісти зазначають, що дефіцит далекобійних ракет та ракет-перехоплювачів уже впливає не лише на військові плани США щодо Ірану, а й на можливості постачання систем протиповітряної оборони Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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