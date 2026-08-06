Від початку цієї доби відбулося 216 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 631 дрон-камікадзе та здійснив 2 324 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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