Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 6 серпня 2026 – ситуація на фронті
Від початку цієї доби відбулося 216 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 631 дрон-камікадзе та здійснив 2 324 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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