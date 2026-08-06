Українська влада та енергетики вже зараз закликають громадян готуватися до зими. Причина — постійна загроза нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Якщо атаки відновляться, можливі перебої з електропостачанням і теплом. Але те, наскільки комфортно українці переживуть опалювальний сезон, значною мірою залежатиме і від погоди.

Факти ICTV з’ясували, що зараз показують сезонні прогностичні моделі та якою буде погода на зиму 2026-2027 в Україні.

Зараз дивляться

Якою буде погода на зиму 2026-2027: що зараз показують моделі

До початку календарної зими ще кілька місяців, однак кліматичні моделі вже дають перші сигнали про те, якою буде погода взимку 2026-2027.

Останні сезонні розрахунки свідчать, що одним із основних чинників, який впливатиме на погоду на зиму 2026-2027, стане Ель-Ніньйо. Це природне явище, пов’язане зі значним потеплінням поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану.

За даними Copernicus, до кінця 2026 року Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за останні десятиліття. Але це зовсім не означає, що Україну чекає тепла або, навпаки, дуже холодна зима.

Річ у тім, що Ель-Ніньйо впливає на погоду не напряму, а змінює загальну циркуляцію атмосфери. Саме тому одна зима за такого явища може бути майже без морозів, а інша, навпаки принести кілька хвиль сильного похолодання.

Саме тому зараз метеорологи не говорять про конкретні температури, а оцінюють загальну картину, яка формується в атмосфері.

Які фактори визначатимуть погоду на зиму 2026-2027 в Україні

Крім Ель-Ніньйо, на погоду взимку в Україні впливатимуть ще кілька важливих процесів:

Активність атлантичних циклонів. Якщо вони переважатимуть, в Україну надходитиме м’якше й вологіше повітря. У такому разі частіше випадатиме мокрий сніг або дощ, а температура неодноразово переходить через нуль.

Не менш важливим фактором залишається полярний вихор. Це велика область холодного повітря над Арктикою. Коли він залишається сильним, холод переважно утримується далеко на півночі, а до України частіше надходить тепле атлантичне повітря.

Якщо ж полярний вихор почне слабшати або змінить свою структуру, арктичне повітря зможе значно легше просуватися на південь. Саме тоді різко зростає ймовірність сильних похолодань у Європі, зокрема й в Україні.

За попередніми оцінками, найбільша ймовірність таких змін припадає саме на січень та лютий 2027 року.

Якою буде зима 2026-2027 в різних регіонах України

На заході країни очікується найвідчутніший вплив атлантичних і середземноморських циклонів. Через це погода часто змінюватиметься, а дощі переходитимуть у сніг і навпаки.

Найбільшими ризиками можуть стати сильний вітер, налипання мокрого снігу, ожеледиця та коливання рівня води в річках. У Карпатах не виключають значних снігопадів.

Для центральних областей прогнозують контрастну зиму з частими відлигами, які змінюватимуться нетривалими періодами морозів. Саме тут найбільшу небезпеку можуть становити ожеледиця, крижаний дощ, густі тумани та різкі перепади температури, що ускладнюватимуть ситуацію на дорогах.

На півночі країни ймовірність утворення стійкішого снігового покриву вища, зокрема за умови вторгнення холодного арктичного повітря. У цей період можливі сильні снігопади, хуртовини, нічні морози та ожеледиця після відлиг.

Південні області, за попередніми оцінками, можуть пережити м’якшу зиму. Тут частіше переважатимуть дощі та мокрий сніг, однак під час короткочасних похолодань можливі ожеледиця, сильний вітер і різкі зміни температури.

Найбільш мінливою ситуація може бути на сході України. Саме тут прогнозують найбільші температурні контрасти через чергування теплого повітря з півдня та холодних повітряних мас зі сходу або північного сходу. Унаслідок цього можливі короткі, але відчутні морози, снігопади, хуртовини та швидкі переходи до відлиги.

Чи будуть сильні морози взимку

Наразі моделі не показують сценарію, за якого морози взимку 2026-2027 триватимуть протягом кількох тижнів поспіль.

Базовим прогнозом поки що залишається відносно м’яка за середньою температурою, але дуже контрастна зима. Це означає, що після кількох теплих днів із дощем температура може різко знизитися, піде сніг, а потім знову повернеться відлига.

Саме через такі перепади найбільшою проблемою можуть стати зовсім не рекордні морози, а ожеледиця, мокрий сніг, сильний вітер та складна ситуація на дорогах.

Проте повністю виключати відчутні хвилі холоду поки що не можна. Якщо взимку ослабне полярний вихор, Україна може отримати одну або навіть кілька морозних хвиль із суттєвим зниженням температури.

Погода на зиму 2026-2027: чого чекати в грудні

Попередні сезонні моделі свідчать, що початок зими може пройти під впливом Атлантики.

У грудні найімовірнішими залишаються часті відлиги, дощі з мокрим снігом, тумани та сильний вітер під час проходження циклонів. На дорогах можливе утворення ожеледиці через різкі коливання температури.

Стійкий сніговий покрив у грудні поки що прогнозують переважно для Карпат, тоді як на більшій частині країни сніг може неодноразово танути.

Якою буде погода у січні та лютому 2027 року

Найбільшу увагу варто звернути на другу половину зими. Січень може стати переломним місяцем. Якщо циркуляція атмосфери зміниться, Україна опиниться у полі арктичного повітря. У такому разі можливі сильні морози, снігопади та заметілі.

Якщо ж цього не станеться, переважатиме м’яка, волога й вітряна погода з частими відлигами.

У лютому ситуація також може розвиватися за двома сценаріями. За першого збережеться вплив Атлантики з переважанням плюсової температури та опадів. За другого — сезон завершиться ще однією хвилею похолодання зі снігом і морозами.

Нинішній прогноз є попереднім. Зрозуміти, якою буде погода на зиму 2026-2027 в Україні, можна орієнтовно у жовтні.

Саме посеред осені стане зрозуміліше, наскільки потужним буде Ель-Ніньйо, чи збережеться стійкий полярний вихор над Арктикою або почне слабшати, а також якою буде активність атлантичних циклонів.

Від поєднання цих чинників значною мірою залежить, чи переважатимуть узимку відлиги та волога погода, чи Україна отримає одну або кілька хвиль арктичного повітря зі снігопадами й відчутними морозами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.