Всего за последние сутки зафиксировано 233 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 91 авиаудар, сбросив 308 управляемых авиабомб.

Кроме того, он запустил 10 621 дрон-камикадзе и 3 176 раз обстрелял населённые пункты и позиции наших войск.

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Ситуация в Украине на 7 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло одно боевое столкновение с противником, агрессор нанёс два авиаудара, сбросив шесть авиабомб, и 55 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.

На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Дворичанское, Западное, а также в сторону населенных пунктов Избицкое, Гоптовка, Вильча, Волоховка, Шевьяковка, Хатне.

На Купянском направлении произошло две атаки врага в сторону Кившаревки и Богуславки.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Озерное, Новоселовка и Диброва.

На Славянском направлении противник 16 раз штурмовал в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах Приволья, Никифоровки и в сторону Малиновки и Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых атак агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Новоподогородное.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенного пункта Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили десять атак в сторону населенных пунктов Ровно, Гуляйпольское, Староукраинка, Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 7 августа 2026 года

личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;

танков — 12 247 (+1) шт.;

боевых бронированных машин — 25 098 (+11) шт.;

артиллерийских систем — 47 522 (+67) шт.;

РСЗО – 2 008 (+2) шт.;

средств ПВО – 1 550 (+3) шт.;

самолетов – 439 (+0) шт.;

вертолетов – 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 447 855 (+1 589) шт.;

крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) шт.;

специальной техники – 4 502 (+6) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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