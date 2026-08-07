Карта боевых действий на 7 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 233 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 91 авиаудар, сбросив 308 управляемых авиабомб.
Кроме того, он запустил 10 621 дрон-камикадзе и 3 176 раз обстрелял населённые пункты и позиции наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 7 августа 2026
Ситуация в Украине на 7 августа 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло одно боевое столкновение с противником, агрессор нанёс два авиаудара, сбросив шесть авиабомб, и 55 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.
На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Дворичанское, Западное, а также в сторону населенных пунктов Избицкое, Гоптовка, Вильча, Волоховка, Шевьяковка, Хатне.
На Купянском направлении произошло две атаки врага в сторону Кившаревки и Богуславки.
На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Озерное, Новоселовка и Диброва.
На Славянском направлении противник 16 раз штурмовал в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах Приволья, Никифоровки и в сторону Малиновки и Тихоновки.
На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Степановка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых атак агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Новоподогородное.
На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенного пункта Егоровка.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили десять атак в сторону населенных пунктов Ровно, Гуляйпольское, Староукраинка, Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 7 августа 2026 года
- личного состава – около 1 455 420 (+1 210) человек;
- танков — 12 247 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 098 (+11) шт.;
- артиллерийских систем — 47 522 (+67) шт.;
- РСЗО – 2 008 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 550 (+3) шт.;
- самолетов – 439 (+0) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 152 (+14) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 447 855 (+1 589) шт.;
- крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 131 068 (+386) шт.;
- специальной техники – 4 502 (+6) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.