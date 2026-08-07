В ВСУ изменят систему закупки и проверки продуктов — Минобороны
- Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ДОТ масштабируют реформу системы питания военнослужащих.
- Новая модель предполагает разделение закупки продуктов и логистики: продукты будут поставлять проверенные производители, а доставкой будут заниматься профессиональные операторы.
- В Минобороны также рассказали о следующем этапе и что он будет представлять.
Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ДОТ приступают к масштабированию реформы системы питания военнослужащих.
В ВСУ изменят систему закупки и проверки продуктов
Как сообщило Министерство обороны Украины, новая модель предполагает разделение закупок продуктов и логистических услуг.
Продукты будут поставлять проверенные производители, а доставкой будут заниматься профессиональные логистические операторы. Ожидается, что такой подход усилит конкуренцию и сделает ценообразование более прозрачным.
Также продукты будут проверять на распределительных центрах еще до доставки в воинские части. Это должно уменьшить риск попадания некачественной продукции в подразделения.
Следующим этапом реформы станет переход к заказу блюд вместо отдельных продуктов через систему DOT-Chain Food. Она будет автоматически рассчитывать необходимое количество ингредиентов в соответствии с рецептурой и численностью личного состава.
Первые закупки по новой модели планируют провести уже в текущем году. Сначала ее введут в воинских частях в нескольких регионах, после чего будут постепенно масштабировать.