Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ДОТ приступают к масштабированию реформы системы питания военнослужащих.

В ВСУ изменят систему закупки и проверки продуктов

Как сообщило Министерство обороны Украины, новая модель предполагает разделение закупок продуктов и логистических услуг.

Продукты будут поставлять проверенные производители, а доставкой будут заниматься профессиональные логистические операторы. Ожидается, что такой подход усилит конкуренцию и сделает ценообразование более прозрачным.

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Также продукты будут проверять на распределительных центрах еще до доставки в воинские части. Это должно уменьшить риск попадания некачественной продукции в подразделения.

Следующим этапом реформы станет переход к заказу блюд вместо отдельных продуктов через систему DOT-Chain Food. Она будет автоматически рассчитывать необходимое количество ингредиентов в соответствии с рецептурой и численностью личного состава.

Первые закупки по новой модели планируют провести уже в текущем году. Сначала ее введут в воинских частях в нескольких регионах, после чего будут постепенно масштабировать.

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