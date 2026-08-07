Сенат США одобрил законопроект о введении санкций против России и Ирана, авторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль.

Об этом пишет Reuters.

Сенат США одобрил законопроект Грэма

Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей.

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Журналист Алекс Рауфоглу перед этим заявил, что Сенат США официально начал дебаты по знаковому законопроекту о санкциях, внесенному Линдси Грэмом, который направлен против России и Ирана.

— Окончательное голосование в сессионном зале может состояться уже сегодня, — написал Рауфоглу в сети Х.

Что известно про законопроект о санкциях против РФ

Документ называется Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем он был одним из инициаторов этого законопроекта и незадолго до смерти согласовал его обновленную редакцию с Белым домом.

29 июля Сенат процедурным голосованием поддержал переход к рассмотрению документа. Тогда за соответствующее решение проголосовали 86 сенаторов, еще 12 высказались против.

Законопроект предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России, физических и юридических лиц, которые способствуют финансированию или поддержке российской войны против Украины.

Ограничения могут коснуться российских чиновников, олигархов и членов их семей, банков и других финансовых учреждений, иностранных компаний и физических лиц и судов российского “теневого флота”.

Одним из самых жестких положений законопроекта является возможность применения повышенных тарифов в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Президент США будет иметь право устанавливать пошлины до 100% на товары из государств, которые входят в пятерку крупнейших импортеров российской нефти или газа.

Подобный механизм предлагается и для крупнейших стран, которые помогают обходить энергетические санкции, введенные против Москвы.

Предусмотренный документом санкционный механизм направлен не только против российских компаний. Его цель — сделать закупку российских энергоресурсов более дорогой для государств, которые обеспечивают Москве значительную часть экспортных доходов.

Окончательная редакция законопроекта предоставляет президенту США право делать исключения из отдельных ограничений, если администрация Белого дома докажет Конгрессу, что это соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Расширение президентских полномочий по введению тарифов стало предметом возражений со стороны части сенаторов-демократов, которые настаивают на внесении изменений в документ.

В законопроект включили и положения, касающиеся Ирана. Они призваны не допустить прекращения действия американских санкционных механизмов, которые ограничивают финансирование иранского энергетического и оборонного секторов.

Такие нормы были добавлены во время согласования обновленной редакции законопроекта с администрацией США.

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