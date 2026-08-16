Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
1 хв.
Карта бойових дій на 15 серпня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойові зіткнення. Ворог здійснив 71 авіаційний удар, під час яких скинув 241 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10 626 дронів-камікадзе та здійснили 3042 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.