Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойові зіткнення. Ворог здійснив 71 авіаційний удар, під час яких скинув 241 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10 626 дронів-камікадзе та здійснили 3042 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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