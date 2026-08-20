Укрзализныця изменила маршруты и отменила ряд поездов после атаки РФ
- После ночной атаки РФ повреждена инфраструктура в Киеве и области.
- Укрзализныця изменила маршруты четырех пригородных и региональных рейсов в сторону столицы.
- Задержки поездов также фиксируются в Киевской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Полтавской и других областях.
После ночной атаки РФ на Киев и область Укрзализныця изменила маршруты ряда пригородных и региональных поездов, а часть рейсов 20 августа отменила. При этом в нескольких областях поезда ходят с задержками, местами — более чем на три часа.
Об изменениях в движении сообщила Укрзализныця.
Изменения в движении поездов в Киеве 20 августа: что известно
В Укрзализныце сообщили, что в результате ночной российской атаки на Киев и область была повреждена инфраструктура. Из-за этого 20 августа оперативно изменили расписание пригородных и региональных поездов.
По измененным маршрутам будут курсировать:
- №6903 и №6905 Нежин – Бобрик вместо Нежин – Киев;
- №6902 и №6906 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин;
- №894 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин;
- №886/885 Чернигов – Киев-Волынский вместо Славутич – Киев-Волынский.
В то же время Укрзализныця обновила информацию о региональном поезде №893 Конотоп – Киев. Раньше сообщалось, что он будет доезжать только до станции Бобрик, но теперь поезд будет курсировать по полному маршруту до конечной станции Киев-Пассажирский.
Также 20 августа не будут ходить поезда №6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский и №6910 Киев-Волынский – Нежин.
Кроме того, из-за ситуации с безопасностью в регионе временно приостановлено движение поездов Kyiv City Express.
По состоянию на 08:00 движение возобновилось в обе стороны.
Какие поезда задерживаются 20 августа
Помимо изменений маршрутов и отмены отдельных рейсов, «Укрзализныця» сообщила о задержках поездов в ряде областей. На некоторых направлениях опоздание превышает два-три часа.
Киевская область:
- №6722/6721 Мироновка – Киев-Пассажирский — задержка 1 час 23 мин.;
- №893 Конотоп – Киев-Пассажирский — 1 час 35 мин.;
- №6004 Фастов-1 – Киев-Пассажирский — 58 мин.;
- №6805 Гребенка — Киев-Пассажирский — 40 мин.;
- №6601 Киев-Пассажирский — Коростень — 23 мин.;
- №896/895 Фастов-1 — Шостка — 21 мин.;
- №6601 Киев-Пасс. (Пригородный) – Коростен отправляется со станции Ворзель с задержкой 1 час 8 мин.;
- №6604 Тетеров — Святошин отправляется со станции Буча с задержкой на 1 час 4 мин.;
- №6044 Васильков-Центр — Киев-Пас — 1 ч. 4 мин.
Харьковская область:
- №6684 Берестин – Харьков-Пассажирский — 2 ч. 22 мин.;
- №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский — 2 ч. 15 мин.;
- №6701 Харьков-Пассажирский – Змиев — 2 ч. 8 мин.;
- №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский — 1 час 55 мин.;
- №6503 Бирки – Лозовая — 1 час 24 мин.;
- №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский — 1 час 23 мин.;
- №6812 Чугуев – Харьков-Левада — 1 час 10 мин.;
- №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский — 52 мин.;
- №811 Харьков-Пассажирский – Изюм — 15 мин.
Николаевская и Одесская области:
- №6403 Мартыновская – Одесса-Главная — 3 ч. 4 мин.
Полтавская область:
- №6538 Кобеляки – Полтава-Южная — 1 ч. 58 мин.;
- №870 Кременчуг-Пассажирский — Полтава-Южная — 1 час 35 мин.
Черкасская область:
- №6022 им. Т. Г. Шевченко — Черкассы — 1 час 12 мин.;
- №6422 Христиновка — Умань — 27 мин.;
- №6302 Христиновка — Черкассы — 45 мин.
Кировоградская и Черкасская области:
- №6402 Помичная — им. Т. Г. Шевченко — 1 час 3 мин.
Днепропетровская область:
- №6501 Пятихатки-Пассажирские — Кривой Рог-Главный — 1 ч. 8 мин.;
- №6277 Лозовая — Днепр-Главный отправляется со станции Лозовая с задержкой 1 ч. 33 мин.
Днепропетровская и Запорожская области:
- №6583 Синельниково-1 – Запорожье-II — 45 мин.
Львовская область:
- №6063 Ходоров – Львов-Главный — 36 мин.
Винницкая и Киевская области:
- №6202/6006 Козятин-1 – Киев-Пассажирский — 29 мин.
Сумская и Черниговская области:
- №6449 Конотоп – Нежин — 17 мин.
В Укрзализныце предупредили, что в течение дня ситуация может меняться. Из соображений безопасности возможны новые задержки и остановки поездов.
Во время воздушной тревоги пассажирам рекомендуют не ждать поезд на платформе, а перейти в безопасное место. Движение поездов возобновят после устранения воздушной угрозы.
Напомним, что в ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и Киевскую область.
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