После ночной атаки РФ на Киев и область Укрзализныця изменила маршруты ряда пригородных и региональных поездов, а часть рейсов 20 августа отменила. При этом в нескольких областях поезда ходят с задержками, местами — более чем на три часа.

Об изменениях в движении сообщила Укрзализныця.

Изменения в движении поездов в Киеве 20 августа: что известно

В Укрзализныце сообщили, что в результате ночной российской атаки на Киев и область была повреждена инфраструктура. Из-за этого 20 августа оперативно изменили расписание пригородных и региональных поездов.

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По измененным маршрутам будут курсировать:

№6903 и №6905 Нежин – Бобрик вместо Нежин – Киев;

№6902 и №6906 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин;

№894 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин;

№886/885 Чернигов – Киев-Волынский вместо Славутич – Киев-Волынский.

В то же время Укрзализныця обновила информацию о региональном поезде №893 Конотоп – Киев. Раньше сообщалось, что он будет доезжать только до станции Бобрик, но теперь поезд будет курсировать по полному маршруту до конечной станции Киев-Пассажирский.

Также 20 августа не будут ходить поезда №6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский и №6910 Киев-Волынский – Нежин.

Кроме того, из-за ситуации с безопасностью в регионе временно приостановлено движение поездов Kyiv City Express.

По состоянию на 08:00 движение возобновилось в обе стороны.

Какие поезда задерживаются 20 августа

Помимо изменений маршрутов и отмены отдельных рейсов, «Укрзализныця» сообщила о задержках поездов в ряде областей. На некоторых направлениях опоздание превышает два-три часа.

Киевская область:

№6722/6721 Мироновка – Киев-Пассажирский — задержка 1 час 23 мин.;

№893 Конотоп – Киев-Пассажирский — 1 час 35 мин.;

№6004 Фастов-1 – Киев-Пассажирский — 58 мин.;

№6805 Гребенка — Киев-Пассажирский — 40 мин.;

№6601 Киев-Пассажирский — Коростень — 23 мин.;

№896/895 Фастов-1 — Шостка — 21 мин.;

№6601 Киев-Пасс. (Пригородный) – Коростен отправляется со станции Ворзель с задержкой 1 час 8 мин.;

№6604 Тетеров — Святошин отправляется со станции Буча с задержкой на 1 час 4 мин.;

№6044 Васильков-Центр — Киев-Пас — 1 ч. 4 мин.

Харьковская область:

№6684 Берестин – Харьков-Пассажирский — 2 ч. 22 мин.;

№6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский — 2 ч. 15 мин.;

№6701 Харьков-Пассажирский – Змиев — 2 ч. 8 мин.;

№6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский — 1 час 55 мин.;

№6503 Бирки – Лозовая — 1 час 24 мин.;

№6682 Власовка – Харьков-Пассажирский — 1 час 23 мин.;

№6812 Чугуев – Харьков-Левада — 1 час 10 мин.;

№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский — 52 мин.;

№811 Харьков-Пассажирский – Изюм — 15 мин.

Николаевская и Одесская области:

№6403 Мартыновская – Одесса-Главная — 3 ч. 4 мин.

Полтавская область:

№6538 Кобеляки – Полтава-Южная — 1 ч. 58 мин.;

№870 Кременчуг-Пассажирский — Полтава-Южная — 1 час 35 мин.

Черкасская область:

№6022 им. Т. Г. Шевченко — Черкассы — 1 час 12 мин.;

№6422 Христиновка — Умань — 27 мин.;

№6302 Христиновка — Черкассы — 45 мин.

Кировоградская и Черкасская области:

№6402 Помичная — им. Т. Г. Шевченко — 1 час 3 мин.

Днепропетровская область:

№6501 Пятихатки-Пассажирские — Кривой Рог-Главный — 1 ч. 8 мин.;

№6277 Лозовая — Днепр-Главный отправляется со станции Лозовая с задержкой 1 ч. 33 мин.

Днепропетровская и Запорожская области:

№6583 Синельниково-1 – Запорожье-II — 45 мин.

Львовская область:

№6063 Ходоров – Львов-Главный — 36 мин.

Винницкая и Киевская области:

№6202/6006 Козятин-1 – Киев-Пассажирский — 29 мин.

Сумская и Черниговская области:

№6449 Конотоп – Нежин — 17 мин.

В Укрзализныце предупредили, что в течение дня ситуация может меняться. Из соображений безопасности возможны новые задержки и остановки поездов.

Во время воздушной тревоги пассажирам рекомендуют не ждать поезд на платформе, а перейти в безопасное место. Движение поездов возобновят после устранения воздушной угрозы.

Напомним, что в ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и Киевскую область.

В столице попадания, разрушения и пожары зафиксировали в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В Соломенском районе разрушены верхние этажи девятиэтажного жилого дома, также повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

По последним данным ГСЧС, в Киеве погибли восемь человек, еще 33 пострадали.

Последствия атаки зафиксировали и в Броварском районе Киевской области. По данным местных властей, в Броварской общине произошло попадание в объект промышленной инфраструктуры и возник пожар.

В результате атаки погиб один человек, еще двое пострадали. Одному из них оказали помощь на месте, а мужчину 1966 года рождения в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Из-за атаки в Броварской общине также возникла аварийная ситуация с электроснабжением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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