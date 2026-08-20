Після нічної атаки РФ на Київ та область Укрзалізниця змінила маршрути низки приміських і регіональних поїздів, а частину рейсів 20 серпня скасувала. Водночас у кількох областях поїзди курсують із затримками, подекуди — понад три години.

Про зміни у русі повідомила Укрзалізниця.

Зміни у русі поїздів у Києві 20 серпня: що відомо

В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок нічної російської атаки на Київ та область було пошкоджено інфраструктуру. Через це 20 серпня оперативно змінили рух приміських і регіональних поїздів.

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Зміненими маршрутами курсуватимуть:

№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик замість Ніжин – Київ;

№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин замість Київ – Ніжин;

№894 Бобрик – Ніжин замість Київ – Ніжин;

№886/885 Чернігів – Київ-Волинський замість Славутич – Київ-Волинський.

Водночас Укрзалізниця оновила інформацію щодо регіонального поїзда №893 Конотоп – Київ. Раніше повідомлялося, що він прямуватиме лише до станції Бобрик, однак тепер рейс курсуватиме за повним маршрутом до кінцевої станції Київ-Пасажирський.

Також 20 серпня не курсуватимуть поїзди №6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський і №6910 Київ-Волинський – Ніжин.

Крім того, через безпекову ситуацію в регіоні тимчасово було призупинено рух поїздів Kyiv City Express.

Станом на 08:00 їхній рух було відновлено в обидві сторони.

Які поїзди затримуються 20 серпня

Крім змін маршрутів та скасування окремих рейсів, Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів у низці областей. На деяких напрямках запізнення перевищує дві-три години.

Київщина:

№6722/6721 Миронівка – Київ-Пасажирський — затримка 1 год. 23 хв.;

№893 Конотоп – Київ-Пасажирський — 1 год. 35 хв.;

№6004 Фастів-1 – Київ-Пасажирський — 58 хв.;

№6805 Гребінка – Київ-Пасажирський — 40 хв.;

№6601 Київ-Пасажирський – Коростень — 23 хв.;

№896/895 Фастів-1 – Шостка — 21 хв.;

№6601 Київ-Пас. (Приміський) – Коростень курсує зі станції з.п. Ворзель із затримкою 1 год. 8 хв.;

№6604 Тетерів – Святошин курсує зі станції Буча із затримкою 1 год. 4 хв.;

№6044 Васильків-Центр – Київ-Пас — 1 год. 4 хв.

Харківщина:

№6684 Берестин – Харків-Пасажирський — 2 год. 22 хв.;

№6410 Савинці – Харків-Пасажирський — 2 год. 15 хв.;

№6701 Харків-Пасажирський – Зміїв — 2 год. 8 хв.;

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський — 1 год. 55 хв.;

№6503 Бірки – Лозова — 1 год. 24 хв.;

№6682 Власівка – Харків-Пасажирський — 1 год. 23 хв.;

№6812 Чугуїв – Харків-Левада — 1 год. 10 хв.;

№6506 Златопіль – Харків-Пасажирський — 52 хв.;

№811 Харків-Пасажирський – Ізюм — 15 хв..

Миколаївщина та Одещина:

№6403 Мартинівська – Одеса-Головна — 3 год. 4 хв.

Полтавщина:

№6538 Кобеляки – Полтава-Південна — 1 год. 58 хв.;

№870 Кременчук-Пасажирський – Полтава-Південна — 1 год. 35 хв..

Черкащина:

№6022 ім. Т. Г. Шевченка – Черкаси — 1 год. 12 хв.;

№6422 Христинівка – Умань — 27 хв.;

№6302 Христинівка – Черкаси — 45 хв.

Кіровоградщина та Черкащина:

№6402 Помічна – ім. Т. Г. Шевченка — 1 год. 3 хв..

Дніпропетровщина:

№6501 П’ятихатки-Пасажирські – Кривий Ріг-Головний — 1 год. 8 хв.;

№6277 Лозова – Дніпро-Гол. курсує зі станції Лозова із затримкою 1 год. 33 хв.

Дніпропетровщина та Запоріжжя:

№6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-II — 45 хв..

Львівщина:

№6063 Ходорів – Львів-Головний — 36 хв..

Вінниччина та Київщина:

№6202/6006 Козятин-1 – Київ-Пасажирський — 29 хв..

Сумщина та Чернігівщина:

№6449 Конотоп – Ніжин — 17 хв..

В Укрзалізниці попередили, що протягом дня ситуація може змінюватися. З безпекових міркувань можливі нові затримки та зупинки поїздів.

Під час повітряної тривоги пасажирів закликають не очікувати на поїзд на платформі, а перейти у безпечне місце. Рух поїздів відновлюватимуть після завершення повітряної загрози.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ та Київську область.

У столиці влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах. У Солом’янському районі зруйновані верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку, також пошкоджено житлові будинки та медичні заклади.

За останніми даними ДСНС, у Києві загинули восьмеро людей, ще 33 постраждали.

Наслідки атаки зафіксували й у Броварському районі Київщини. За даними місцевої влади, у Броварській громаді сталося влучання в об’єкт промислової інфраструктури та виникла пожежа.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Одному з них допомогу надали на місці, а чоловіка 1966 року народження у важкому стані доправили до лікарні.

Через атаку у Броварській громаді також виникла аварійна ситуація з електропостачанням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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