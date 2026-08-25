Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора оголосили про заочну підозру чотирьом фігурантам, причетним до викрадення та незаконної депортації 53 українських дітей з окупованої Донеччини до РФ.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко і пресслужба СБУ.

Депортація 53 дітей до РФ: фігурантам оголошено про підозру

Як зазначає СБУ, злочинну схему восени 2022 року реалізували так званий “ексміністр охорони здоров’я ДНР” Дмитро Гарцев, очільниця окупаційної “служби у справах сім’ї та дітей” Світлана Майборода, а також керівники захоплених дитячих будинків у Донецьку та Макіївці — В’ячеслав Висягін і Віктор Гончаров.

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За даними слідства, у жовтні 2022 року вихованців дитбудинків під виглядом “евакуації” автобусами вивезли з Донецька до Ростова-на-Дону, а звідти літаком спеціального льотного загону “Росія” доправили до Московської області.

Згодом дітей розподілили між російськими соцзакладами, швидко оформили їм громадянство РФ та внесли до державного банку даних на усиновлення.

Наразі відомо, що щонайменше 28 малолітніх українців вже передали під опіку в сім’ї громадян країни-агресора.

Як наголошує генеральний прокурор України Руслан Кравченко, це була не евакуація, а цілеспрямована державна політика русифікації українських дітей. Наразі жодну дитину з цієї групи повернути не вдалося — їх змушують рости в російському інформаційному та культурному середовищі.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки всі четверо підозрюваних переховуються на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.

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