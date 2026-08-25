Мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается.

Об этом сообщают Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, а также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Будет ли мобилизация женщин в Украине

В Комитете Верховной Рады опубликовали официальное заявление о том, что никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений по мобилизации женщин в Украине нет.

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– Женщины в Украине присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно. Заявления отдельных спикеров, публично размышляющих на эту тему, не отображают реальную законодательную работу и позиции комитета, – говорится в заявлении.

В то же время в Комитете ВРУ призвали не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации.

Кроме этого, Андрей Коваленко добавил, что сейчас россияне паразитируют на теме по мобилизации женщин в Украине благодаря “некоторым странным” экспертам, которые решили поговорить об этом.

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