Администрация президента США планирует аннулировать деловые и туристические визы примерно 200 тыс. иностранцев, которые подали заявления на получение убежища или ожидают решения по ним.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента, оказавшиеся в распоряжении агентства.

США планирует аннулировать визы для 200 тыс. иностранцев

В соответствии с документами и по словам двух американских чиновников, если решение не будет оспорено или пересмотрено, Госдепартамент в течение ближайших недель объявит об аннулировании виз категорий B1 и B2, выданных в 2016–2026 годах.

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Процесс будет проходить совместно с Министерством внутренней безопасности.

— Мы сотрудничаем с Министерством внутренней безопасности с целью выявления и аннулирования неиммиграционных виз иностранцев, которые прибыли в Соединенные Штаты под предлогом краткосрочного визита, но затем подают просьбы о предоставлении убежища, чтобы остаться здесь навсегда, — заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт.

Он не уточнил, сколько виз могут аннулировать, поскольку “количество аннулирований постоянно меняется”.

По словам американских чиновников, аннулирование визы не будет означать автоматической и немедленной депортации.

Большинство людей, чьи заявления о предоставлении убежища в настоящее время рассматриваются, могут получить другой статус, однако потеряют статус деловых или туристических путешественников.

Такое решение может стать крупнейшим единовременным аннулированием виз в истории Соединенных Штатов. Вероятно, оно станет предметом судебных обжалований.

После возвращения Дональда Трампа на должность президента США его администрация постепенно ужесточала требования к заявителям на визы.

От них требовали предоставлять больше информации об активности в социальных сетях, вводили обязательные значительные залоги за рассмотрение визовых заявлений и полностью запрещали выдачу виз гражданам отдельных стран.

За последние 18 месяцев Государственный департамент аннулировал около 175 тыс. виз людям, которых осудили или обвинили в совершении преступлений — от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения до изнасилования и ограбления.

Визы также аннулировали лицам, которые публично критиковали политику США, в частности в отношении Ближнего Востока.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал два новых исполнительных указа, направленных на борьбу с так называемым родильным туризмом и ограничение автоматического приобретения гражданства США по рождению в ряде случаев.

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