После политического решения Великобритании передать Украине технологии производства крылатых ракет Storm Shadow к работе перейдут технические команды. Они должны согласовать график дальнейших шагов.

Зеленский о производстве крылатых ракет Storm Shadow

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что Украина уже получила положительное решение по Storm Shadow, которое он назвал сильным.

Теперь представители технических команд должны провести встречи и представить календарь для реализации договоренностей.

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Президент выразил надежду, что практическое воплощение решения не затянется из-за бюрократических процедур со стороны обеих стран.

Также Зеленский сообщил о работе над антибалистическим проектом Frejya. По его словам, в течение 7-10 дней должен появиться график встреч, в ходе которых стороны определят, какие вопросы в сотрудничестве с отдельными компаниями или государствами остаются заблокированными и как их можно решить.

— Через 7-10 дней у нас будет уже график по Frejya, когда мы будем встречаться, где у нас блокируется, с какой компанией, какой страной у нас что-то не получается. Потому что все очень серьезно к этому настроены. Будем все разблокировать, – добавил он.

Напомним, что 24 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернем подтвердил, что одобрил запрос Украины на передачу технологии Storm Shadow.

Он напомнил, что Великобритания еще в 2023 году первой предоставила Украине дальнобойное оружие. Теперь, по словам Бернема, Лондон согласился поделиться технологией, чтобы Украина могла самостоятельно развивать соответствующие возможности.

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