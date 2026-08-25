Мобілізація жінок в Україні не планується — заява Комітету ВРУ
Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується та не розглядається.
Про це повідомляють Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Чи буде мобілізація жінок в Україні
У Комітеті Верховної Ради опублікували офіційну заяву про те, що жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок в Україні немає.
– Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно. Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету, – йдеться у заяві.
Водночас у Комітеті ВРУ закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації.
Крім цього, Андрій Коваленко додав, що зараз росіяни паразитують на темі щодо мобілізації жінок в Україні завдяки “деяким дивним” експертам, які вирішили поговорити про це.