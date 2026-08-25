Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується та не розглядається.

Про це повідомляють Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Чи буде мобілізація жінок в Україні

У Комітеті Верховної Ради опублікували офіційну заяву про те, що жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок в Україні немає.

Зараз дивляться

– Жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно. Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету, – йдеться у заяві.

Водночас у Комітеті ВРУ закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Крім цього, Андрій Коваленко додав, що зараз росіяни паразитують на темі щодо мобілізації жінок в Україні завдяки “деяким дивним” експертам, які вирішили поговорити про це.

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