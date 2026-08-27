В ночь на 27 августа российские войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и ракеты. В регионах фиксируются последствия: есть жертвы и пострадавшие, повреждены жилые дома, предприятия, объекты энергетики и гражданская инфраструктура.

Факты ICTV рассказывают, каковы последствия вражеской атаки на Украину.

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 26 августа противник атаковал территорию Украины двумя противокорабельными ракетами Оникс, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 258 ударными дронами разных типов.

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Удар по Киеву

По данным городских властей, в Шевченковском районе столицы в результате атаки значительно повреждено помещение одной из гимназий. Взрывная волна также выбила окна в коммунальном медицинском заведении.

В Подольском районе обломки рухнули во дворе между жилыми домами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Атака на Киевскую область

Российские войска всю ночь атаковали Киевщину ударными дронами и баллистическими ракетами, сообщил руководитель ОВА Тимур Ткаченко.

В Бориспольском районе загорелись складские помещения — пожар тушат спасатели. Также повреждены склады в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах.

В Бориспольском районе пострадали 15-летняя девочка и 73-летняя женщина. Медицинскую помощь обеим оказали на месте.

Атака на Запорожье

В результате вражеской атаки по Запорожью ранения получили три человека — двое мужчин и женщина.

В городе повреждены автомобиль и несколько зданий. Также фиксируется пожар. Пострадавшим медики оказали необходимую помощь.

Утром россияне FPV-дроном атаковали 78-летнюю жительницу села Григорьевка Запорожского района. Женщина погибла.

Атака на Сумскую область

Вечером 26 августа русские войска нанесли массированный удар дронами по Роменской общине. По предварительным данным, оккупанты направили 9 БпЛА. Часть беспилотников удалось уничтожить, однако попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

В результате удара по жилому дому погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

Атака на Харьков

В Харькове вражеский беспилотник поразил балкон четвертого этажа многоэтажки в Индустриальном районе. В результате атаки поврежден фасад дома и остекление квартир.

Пострадали мужчины 30 и 23 лет – у них медики диагностировали острую реакцию на стресс.

По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали Харьков дронами типа Молния. При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атака на Полтавскую область

Ночью российские войска атаковали промышленные предприятия в Кременчугском районе Полтавщины. Также под ударом попал объект энергетики в Миргородском районе. Из-за атаки произошло аварийное отключение электроэнергии, временно без света остались потребители в семи населенных пунктах.

Сообщений о травмированных не поступало.

Удар по Одессе

Ночью Одесса больше семи часов находилась под массированной комбинированной атакой российских войск. На протяжении ночи оккупанты били ракетами и ударными беспилотниками, целенаправленно атакуя гражданскую инфраструктуру.

Повреждены 16-этажные объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили местных жителей. Также получило повреждения здание Черноморского морского профессионального колледжа.

По состоянию на 10 утра известно о трех пострадавших — мужчины в возрасте 24, 25 и 49 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Удар по Кривому Рогу

Ночью россияне нанесли удар по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами. Ранения получили мужчины в возрасте 46 и 58 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.

Позже руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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