У ніч проти 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. У регіонах фіксуються наслідки: є жертва та постраждалі, пошкоджено житлові будинки, підприємства, об’єкти енергетики й цивільну інфраструктуру.

Факти ICTV розповідають, які наслідки ворожої атаки на Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з вечора 26 серпня противник атакував територію України двома протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 258 ударними дронами різних типів.

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Удар по Києву

За даними міської влади, у Шевченківському районі столиці внаслідок атаки значно пошкоджено приміщення однієї з гімназій. Вибухова хвиля також вибила вікна у комунальному медичному закладі.

У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками. За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака на Київську область

Російські війська всю ніч атакували Київщину ударними дронами та балістичними ракетами, повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко.

У Бориспільському районі спалахнули складські приміщення — пожежу гасять рятувальники. Також пошкоджено склади у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському й Вишгородському районах.

У Бориспільському районі постраждали 15-річна дівчинка та 73-річна жінка. Медичну допомогу обом надали на місці.

Атака на Запоріжжя

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранення дістали троє людей — двоє чоловіків і жінка. У місті пошкоджено автомобіль та кілька будівель. Також фіксується пожежа. Постраждалим медики надали необхідну допомогу.

Зранку росіяни FPV-дроном атакували 78-річну жительку села Григорівка Запорізького району. Жінка загинула.

Атака на Сумську область

Увечері 26 серпня російські війська завдали масованого удару дронами по Роменській громаді. За попередніми даними, окупанти спрямували 9 БпЛА. Частину безпілотників вдалося знищити, однак є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Атака на Харків

У Харкові ворожий безпілотник влучив у балкон четвертого поверху багатоповерхівки в Індустріальному районі. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будинку та скління квартир.

Постраждали чоловіки 30 та 23 років — у них медики діагностували гостру реакцію на стрес.

За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували Харків дронами типу Молнія. За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атака на Полтавську область

Уночі російські війська атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі Полтавщини. Також під удар потрапив об’єкт енергетики у Миргородському районі. Через атаку сталося аварійне відключення електроенергії, тимчасово без світла залишилися споживачі у семи населених пунктах.

Повідомлень про травмованих не надходило.

Удар по Одесі

Вночі Одеса понад сім годин перебувала під масованою комбінованою атакою російських військ. Упродовж ночі окупанти били ракетами та ударними безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи цивільну інфраструктуру.

Пошкоджено 16-поверховий будинок, об’єкти інфраструктури, територію елеватора, гаражі й автомобілі місцевих жителів. Також зазнала пошкоджень будівля Чорноморського морського фахового коледжу.

Станом на 10 ранку відомо про трьох постраждалих — це чоловіки віком 24, 25 та 49 років. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

Удар по Кривому Рогу

Вночі росіяни завдали удару по Кривому Рогу двома балістичними ракетами. Поранення дістали чоловіки віком 46 та 58 років. Обидва у лікарні у стані середньої тяжкості.

Згодом керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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