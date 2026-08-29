У Миколаївській області російські війська атакували енергетичну інфраструктуру ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, без електропостачання залишаються більше 300 тис. абонентів.

Про це повідомляє виконувач обов’язків керівника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Відключення світла у Миколаївській області

Як стало відомо, внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичні об’єкти в Миколаївській області. Низку дільниць аварійно відключено. Проблеми з електропостачанням виникли у місті Миколаєві, громадах Миколаївського та Баштанського районів.

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За попередньою інформацією, без світла зараз перебувають більше 300 тис. абонентів. Фахівці працюють, щоб відновити електропостачання.

Як повідомляє комунальне підприємство ММР Миколаївелектротранс, по всьому місту тимчасово немає напруги через знеструмлення електромережі внаслідок обстрілу.

Через це перевезення на маршрутах міста здійснюватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км замість електротранспорту. Дизельні генератори використовують для забезпечення роботи та підзарядки тролейбусів.

Рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено. Також тролейбусний маршрут №8 протягом дня курсуватиме від кінцевої зупинки Матвіївка до Залізничного вокзалу та у зворотному напрямку, не виїжджаючи до кладовища.

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