Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 29 серпня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 242 бойові зіткнення. Ворог завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 284 керовані авіабомби. Також загарбники застосували 9213 дронів-камікадзе та здійснили 2987 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 29 серпня 2026
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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