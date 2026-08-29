РФ розглядає можливість посилення атак балістичними ракетами по Києву, як ескалацію війни – Bloomberg

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