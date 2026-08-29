Минулої доби на фронті зафіксовано 242 бойові зіткнення. Ворог завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 284 керовані авіабомби. Також загарбники застосували 9213 дронів-камікадзе та здійснили 2987 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 29 серпня 2026

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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